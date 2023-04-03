تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق تجريبي لمشاركة الأجهزة المجاورة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر CES 2022، تحدثت شركة جوجل عن كيفية تحسين تكامل أندرويد مع نظام Windows بعدة طرق. وكانت مشاركة المواقع القريبة إحدى الميزات التي وعدت بها لنظام تشغيل سطح المكتب من مايكروسوفت.

والآن، قامت الشركة بطرح تطبيق Nearby Share تجريبي لنظام تشغيل Windows، مما يجعل نقل الملفات بين الهاتف المحمول والحاسب الشخصي أسهل بكثير.

يمكنك تنزيل هذ التطبيق الآن من موقع أندرويد على الويب، طالما أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بالإصدار 64 بت من Windows 10 والإصدارات الأحدث ولا يتم تشغيله بواسطة معالجات ARM.

سيتعين عليك تشغيل WiFi والبلوتوث بجهاز الحاسب حتى تعمل الميزة، ولكن يمكنك اختيار من يمكنه رؤية جهازك وإرسال الملفات إليك لدرء أي رسائل غير مرغوب فيها محتملة.

وضمن القائمة المنسدلة لإعداد رؤية الجهاز، يمكنك اختيار جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئيًا للجميع أو لجهات الاتصال الخاصة بك، أو للأجهزة الخاصة بك فقط، أو لـ لا أحد. ما لم تحدد الخيار الأخير، سيتمكن جهاز أندرويد من مشاركة الملفات مع جهاز الحاسب الخاص بك سواء كان التطبيق مفتوحًا أو يعمل فقط في الخلفية.

لإرسال الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتف أندرويد، ما عليك سوى سحبها أو إسقاطها في تطبيق “مشاركة قريبة” أو انقر بزر الماوس الأيمن عليها واختر خيار “المشاركة القريبة”.

إذا كنت تمتلك كلا الجهازين وتم تسجيل دخولهم إلى حساب جوجل مشترك، فسيتم قبول عمليات النقل تلقائيًا حتى إذا كانت شاشة المستلم مغلقة. فقط عليك ملاحظة أن كلا الجهازين يجب أن يكونا على بعد 16 قدمًا من بعضهما البعض.

أصدرت جوجل هذه الميزة في الولايات المتحدة ومعظم البلدان في جميع أنحاء العالم، مع بعض الاستثناءات. وذكر أيضًا أنه على الرغم من أن التطبيق التجريبي يعمل فقط مع الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد في الوقت الحالي، إلا أنه سيوسع توافقه عبر النظام البيئي للشركة.

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