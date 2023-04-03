شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 10 أقمار صناعية بنجاح بعد أيام من التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة المتطورة لقوة الفضاء الأمريكية بعد أيام من التأخير بسبب هبوط آخر الأسبوع الماضي.

وانطلق صاروخ فالكون 9 مع 10 مركبات فضائية تابعة لوكالة تطوير الفضاء التابعة لقوة الفضاء (SDA) من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا أمس الأحد، ثم عاد الصاروخ في المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بأمان، حيث هبط في منطقة الهبوط 4 في فاندنبرغ بعد أقل من ثماني دقائق من الإقلاع.

وقالت جيسي أندرسون، مهندسة الإنتاج في سبيس إكس، خلال تعليق مباشر: "كانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق وهبوط هذا الصاروخ المعزز المحدد واستردادنا الناجح رقم 183 لصاروخ من الدرجة المدارية"، حيث ساعد الصاروخ سابقًا في إطلاق مجموعة من أقمار الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX إلى المدار، وفقًا لموقع space.

لم تعرض SpaceX مشاهد حية للإطلاق أو فصل عرض الحمولة النافعة عن المرحلة الثانية من Falcon 9 بناءً على طلب وكالة تطوير الفضاء، حيث أنهت الشركة البث المباشر بعد وقت قصير من هبوطها الداعم.

لم يذكر وصف مهمة SpaceX بالتفصيل موعد نشر المركبة الفضائية Tranche 0 وهذا ليس مفاجئًا بشكل رهيب؛ وغالبًا ما يصعب الحصول على تفاصيل حول مهام الأمن القومي مثل هذه المهمة.

من المتوقع إطلاق مجموعة أخرى من الأقمار الصناعية من الشريحة 0 في يونيو، وفقًا لمجلة القوات الجوية والفضائية.