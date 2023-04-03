شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسجل رقماً قياسياً بتسليم 422،000 سيارة كهربائية بالربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت Tesla أول تقرير إنتاج وتسليم لها لعام 2023، وفي تكرار لنتائج الربع الرابع من عام 2022، سجلت شركة صناعة السيارات رقماً قياسياً جديداً للتسليم لكنها لم ترقى إلى مستوى تقديرات وول ستريت، حيث أعلنت تسلا يوم الأحد أنها سلمت 422875 مركبة كهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وأنتجت 440808 سيارة خلال نفس الفترة، وهو رقم قياسي آخر للشركة.

وتوقع المحلل المستقل تروي تيسليك أن تكون الشركة في طريقها لتسليم 427000 سيارة في الربع الأول من العام، ويمثل الحصيلة النهائية للشركة زيادة بنسبة 36 % عن 310،048 عملية تسليم أعلنت عنها خلال هذا الوقت من العام الماضي، وإنها أيضًا زيادة بنسبة 4% عن 405،278 عملية تسليم تم الإبلاغ عنها في الربع الأخير من عام 2022، وفقاً لموقع engadget.

شكلا الطراز 3 والطراز Y الجزء الأكبر من عمليات تسليم Tesla في الربع الأول من عام 2023، مع 412180 من هذه المركبات تشق طريقها إلى العملاء قبل نهاية شهر مارس، وبالمقارنة، فإن سيارات Tesla الأكثر تكلفة من طراز S و Model X تمثل 10.695 عملية تسليم متواضعة خلال نفس الإطار الزمني، وهذا يمثل انخفاضًا عن 17147 سيارة طراز S و Model X التي سلمتها في الربع الأخير.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تؤثر أرقام التسليم الأخيرة من تسلا على أرباح الشركة، وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام خفضًا حادًا في أسعار تسلا عبر معظم تشكيلتها، في يناير، على سبيل المثال، انتقل الطراز Y المكون من خمسة مقاعد من 65990 دولارًا إلى 52990 دولارًا، ثم أقل من 54990 دولارًا بعد شهر، في الآونة الأخيرة خفضت شركة صناعة السيارات سعر سيارات طراز S و X بما يصل إلى 10000 دولار، وستنشر Tesla نتائجها الكاملة للربع الأول في 19 أبريل .