تكنولوجيا: تسلا تسجل رقم قياسي جديد بعد تسليم أكثر من 422000 سيارة كهربائية في الربع الأول من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة تسلا أول تقرير إنتاج وتسليم لها لعام في 2023. فقد أعلنت تسلا يوم الأحد أنها سلمت 422875 سيارة كهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. أنتجت الشركة 440808 سيارة خلال نفس الفترة، وهو يعتبر رقم قياسي آخر للشركة.

ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، توقع المحلل المستقل “تروي تيسليك” أن تكون الشركة في طريقها لتسليم 427000 سيارة في الربع الأول من العام. وتمثل الحصيلة النهائية للشركة زيادة بنسبة 36 في المائة عن 310048 عملية تسليم أعلنت عنها خلال هذا الوقت من العام الماضي. كما انها أيضًا تعتبر زيادة بنسبة أربعة بالمائة عن 405278 عملية تسليم تم الإبلاغ عنها في الربع الأخير من عام 2022.

ولقد شكلت كل من Model 3 و Model Y الجزء الأكبر من عمليات تسليم تسلا في الربع الأول من عام 2023، مع 412180 من هذه السيارات تشق طريقها إلى العملاء قبل نهاية شهر مارس.

وبالمقارنة، فإن سيارات تسلا الأكثر تكلفة مثل Model S و Model X تمثلان 10695 عملية تسليم خلال نفس الإطار الزمني. وهذا يمثل انخفاضًا عن 17147 سيارة Model S و Model X التي سلمتها في الربع الأخير.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تؤثر أرقام التسليم الأخيرة من تسلا على أرباح الشركة. فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام انخفاض حاد في أسعار تسلا عبر معظم تشكيلتها.

ستنشر تسلا نتائجها الكاملة للربع الأول في 19 أبريل.

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