شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف في أسعار البيتكوين بنسبة 0.34 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الاثنين، خسارة بنسبة 0.34 %، حيث يتم تداول البيتكوين عند نقطة سعر 27،707 دولار، حيث ظلت أقدم عملة مشفرة في العالم ثابتة على علامة السعر هذه لأكثر من أسبوع حتى الآن، بينما ارتفعت قيمة BTC بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ويتوقع الخبراء أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تتجاوز Bitcoin عتبة 30،000 دولار وسط تقلبات السوق.

وتمكنت إيثر من تحقيق مكاسب صغيرة، واتخذت طريقًا مختلفًا في السوق عن بيتكوين، حيث يقف السعر الحالي لـ ETH عند 1،771 دولارًا، مع ارتفاع طفيف بنسبة 3.45 %، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وقال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex لـ Gadgets 360: "يتوقع المستثمرون بفارغ الصبر إصدار بيانات جديدة حول الإنتاجية والوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وقد يكون لهذا تأثير على الصحة العامة لسوق التشفير".

وسط جوهر التقلبات في صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، انخفض تقييم قطاع التشفير العالمي بنسبة 2.02 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.16 تريليون دولار.