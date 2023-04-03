تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo 5 SE أول إصدار من الفئة المتوسطة يدعم شحن 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً عن هاتف Realme GT Neo 5 SE الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2، ويدعم معدل تحديث 144Hz.

يتميز هاتف Realme GT Neo 5 SE بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض 1.5K أو بدقة 1240 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وتعتيم 2160Hz، أيضاً تدعم نسبة سطوع 1400 nit.

أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2 التي تأتي بآداء يحاكي الإصدارات المميزة من رقاقات المعالج، كما يأتي Realme GT Neo 5 SE بذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين UFS 3.1، على أن يضم أعلى نموذج بذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت.

كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي GT Neo 5 SE بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يعد أول إصدار من الفئة المتوسطة يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يضم الهاتف فتحة لاثنان من شرائح SIM، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وGPS، وIR blaster، كما يأتي بمنفذ USB C، أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، ومدخل 3.5مم للسماعات.

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