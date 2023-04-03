تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Razr Plus 2023 للأسواق العالمية بسعة أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها الصدفي القابل للطي Razr Plus 2023 للأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن يأتي هذا الإصدار بسعة أكبر للبطارية مع شريحة Wi-Fi بآداء أسرع.

انطلق هاتف Razr 22 للأسواق كأول إصدار من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي بمعدل تحديث 144Hz، ورقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

وتشير التوقعات إلى أن الترقية القادمة ستقدم من موتورولا في إصدار “Plus” الذي ينطلق خلال 2023، إلا أن هذا الإصدار لن يتضمن التغييرات التي تشمل حجم أكبر لشاشة الغطاء، أو التصميم الجديد للكاميرة الخلفية، حيث تقدم هذه المميزات في الإصدار اللاحق.

ولقد رصد إصدار Plus المرتقب في قاعدة بيانات FCC والتي أوضحت أن الهاتف يأتي بشريحة Wi-Fi 6 أو 6E، كما يدعم تقنية البلوتوث وشبكات 5G.

أيضاً أوضحت قوائم FCC أن هاتف Razr Plus 2023 يأتي بسعة 790 mAh للبطارية الثانوية، على أن يصل إجمالي سعة البطارية إلى 3640 mAh، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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