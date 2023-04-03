شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك طلب نسخة من بياناتك الشخصية على سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند إنشاء حساب جديد في سناب شات واستخدام بعض الخدمات، يقوم سناب شات بجمع بعض المعلومات منك، مثل رقم هاتفك بريدك الإلكتروني، كما يجمع أيضًا معلومات عنك وكيفية استخدامك لسناب شات، مثل مقاطع Snap التي قدمتها إلى منصّة "الأضواء" وخريطة Snap.





تعرّف على كيفية الوصول إلى بياناتك أو تحديثهاهناك طريقتان للوصول إلى معظم هذه البيانات وتحديثها:

١. يُمكنك الوصول إلى بعض بياناتك وتحديثها (مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وصورة Bitmoji) عن طريق تسجيل الدخول في سناب شات والانتقال إلى الإعدادات، و لمس أيقونة الملف التعريفي في الأعلى لتنتقل إلى ملفك التعريفي، ثم لمس أيقونة الترس في الأعلى لتنتقل إلى الإعدادات.

۲. للوصول إلى البيانات الأخرى، مثل تاريخ إنشاء حسابك والأجهزة التي استخدمتها لتسجيل الدخول إلى حسابك، يُمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للحسابات أو التمرير إلى "إجراءات الحساب" في الإعدادات، ثم اتباع الخطوات التالية.

للحصول على قائمة أنواع المعلومات التي يمكنك الوصول إليها، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للحسابات في سناب شات.

يخزن سناب شات أنواع مختلفة من المعلومات لفترات زمنية مختلفة، وهذا يعني أنك قد لا تستطع الوصول إلى جميع المعلومات التي تم جمعها منذ أن أصبحت مستخدمًا لسناب شات، كما أن أنواع المعلومات التي يتم جمعها وتخزّينها يتم الاحتفاظ بها وقد تتغير بمرور الوقت.

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ما هي المعلومات المتاحة في التطبيق؟ تتوفّر المعلومات الرئيسية للحساب في تطبيق سناب شات. وتتضمّن هذه المعلومات اسمك واسم المستخدم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني والمستخدمين الذين حظرتهم والذكريات وBitmoji ورمز Snap وطلباتك (مثل: الفلاتر والعدسات المُخصصة) ومعلومات عن نظارة Spectacles وسِجِل Shazam ومعاملات Snapcash والمزيد.

يُمكنك أيضًا تحديث إعدادات الخصوصية وتفضيلات الإعلانات وفئات أسلوب الحياة والأذونات وإدارة قصتنا وإعدادات خريطة Snap داخل التطبيق.