شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تغيير خلفية تطبيق تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر تليجرام خيارًا لتغيير سمة الخلفية وجعلها أكثر خصوصية عبر 5 خطوات بسيطة، عبر فتح التطبيق والانتقال إلى تليجرام باللونين الأزرق والأبيض العادي حتى تتمكن من تخصيصه بشكل أكبر، إذا لم يكن لديك فقم بتثبيت تطبيق تليجرام على هاتفك وابدأ في اتباع الخطوات التالية.

الخطوة 1: اضغط على Three-Bars: في شاشة بدء تليجرام سترى أيقونة من ثلاثة أشرطة في الزاوية العلوية اليسرى، من خلال النقر فوق ذلك، ستجد طريقك لتغيير خلفية تليجرام اضغط عليها.

الخطوة 2 انتقل إلى الإعدادات: عند تغيير الخلفية أو المظهر لـ تليجرام، فإنك تقوم بتغيير إعداداته، عليك الذهاب إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر عليها.

الخطوة 3 إعدادات الدردشة: لتغيير شكل وخلفية الدردشات في Telegram، انتقل إلى إعدادات الدردشة، ستتمكن من إجراء تغييرات على مظهر تطبيق تليجرام.

الخطوة 4 قم بإجراء التغييرات: هناك العديد من سمات الألوان الافتراضية.

للحصول على المزيد من السمات انقر فوق خيار "تصفح السمات"

يمكنك الاختيار من بين سمات الألوان الافتراضية.

ستحصل على معاينة لكيفية ظهور المظهر على جهازك.

خيارات التحرير التي يمكنك تطبيقها على الدردشة وعلى واجهة تليجرام

أولاً، هناك خيار لتغيير حجم النص، يمكنك تكبيرها أو تصغيرها وفقًا لمتطلباتك.

يمكن تحديث سمات الألوان إذا لم تعجبك أي سمات افتراضية، فيمكنك إنشاء المظهر الخاص بك.

يمكنك اختيار أربعة ألوان وإنشاء المظهر الخاص بك.

يمكنك أيضًا تحديث خلفيات الدردشة ووضع الصور كخلفيات دردشة.

هناك صور نظام معينة ويمكنك حتى الاختيار من المعرض.

يمكنك التمرير عبر الإعدادات الأخرى أيضًا وتجربتها.

ماذا لو أردت تغيير خلفية الدردشة للمحادثات المحددة فقط؟

لتغيير خلفية تليجرام لدردشة معينة، افتح الدردشة.

داخل الدردشة ترى خيارًا ثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

تظهر قائمة منسدلة من هناك. هناك خيار "تغيير الألوان".

عند النقر فوقه تنبثق خيارات سمة مماثلة من أسفل الشاشة.

يمكنك الاختيار من ذلك إذا قمت بإنشاء أي قالب بنفسك عبر الخطوات السابقة، فسيكون هذا المظهر متاحًا أيضًا مع الإعدادات الافتراضية. لذلك قم بإنشاء سمة من خلال الخطوات وقم بتطبيقها على محادثات محددة مثل هذه.

وتختلف خلفية الدردشة وخلفية تطبيقات تليجرام حيث تدور خلفية تليجرام حول مجموعة المظهر والمظهر واللون للتطبيق، بينما تدور خلفية الدردشة حول ما تراه خلف دردشة معينة، وبالتالي حدد ما تريده بالضبط واتبعه وفقًا لذلك.