شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تشغيل الكشاف أو كتم الصوت بالضغط على ظهر هاتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد ميزة غير معروفة مخبأة بين العديد من الإعدادات على هاتفك الـ"آيفون"، فتمكن ميزة Back Tap الجهاز من أداء سلسلة كاملة من المهام التي يمكن تفعيلها بالضغط على الشاشة الرئيسية ولكن فقط من خلال الضغط على ظهره.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد الكاميرا وقفل دوران الشاشة وكتم الصوت ولقطة الشاشة وتفعيل مساعد Siri وأدوات التحكم في مستوى الصوت وتشغيل الكشاف من بين الوظائف الـ 16 التي يمكن إجراؤها عن طريق الضغط على الجزء الخلفي من الهاتف إما مرتين أو ثلاث مرات.

يمكن للمستخدمين تحديد وظيفتين، إحداهما يتم تنفيذها بضغطة مزدوجة، والأخرى بضغطة ثلاثية.

إذا كنت تريد تشغيل الإعداد، فاتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف

2. توجه إلى الإعدادات

3. اضغط فوق إمكانية الوصول

4. اضغط فوق "اللمس"

5. قم بالتمرير إلى Back Tap

6. حدد وظائف الضغط المزدوج أو الضغط الثلاثي، وتتضمن الخيارات ما يلي:

• افتح التطبيق

• اقفل الشاشة

• لقطة شاشة

• صامت

• تفعيل Siri

• ضبط مستوى الصوت

• افتح الكاميرا

• قم بتشغيل الكشاف

• ضبط تكبير الشاشة