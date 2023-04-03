شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما المتوقع فى مؤتمر آبل للمطورين يونيو المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة آبل مؤتمر المطورين العالميين المعروف باسم WWDC في الفترة من 5 إلى 9 يونيو باستثناء اليوم الأول، والذي سيكون تجربة شخصية في Apple Park مثل العام الماضي.

وعادةً ما تعلن آبل عن الإصدارات القادمة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، بما في ذلك iOS و iPadOS و macOS و watchOS وأحيانًا tvOS ، وهو ما يحدث في اليوم الأول.

كانت هناك بعض المفاجآت أيضًا، بما في ذلك أجهزة MacBooks الجديدة وشريحة M2 وغيرها، قد تكون تلك المفاجأة هذا العام هي سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها، يمكننا أيضًا أن نتوقع ظهور شريحة M3 لأول مرة في مؤتمر المطورين هذا العام.

في WWDC ، ستقدم آبل جلسات ومختبرات عبر الإنترنت للمطورين للتعرف على الميزات والبرامج الجديدة إلى جانب Swift Student Challenge ، والتطبيقات مفتوحة حتى 19 أبريل.

سيُقام حدث شخصي على مدار اليوم لمجموعة مختارة من المطورين والطلاب في 5 يونيو في حرم Apple Park ، حيث سيتم عرض الكلمة الرئيسية ومقاطع فيديو حالة الاتحاد والاجتماعات مع موظفي Apple وجوائز Apple Design Awards.

يمكن لبعض أعضاء البرنامج إرسال طلبات الحضور والفائزين في التحدي السابق حتى 5 أبريل ، مع التحديدات التي يتم إجراؤها عن طريق اليانصيب العشوائي.

تقول سوزان بريسكوت ، نائبة رئيس علاقات المطورين في جميع أنحاء العالم بشركة Apple ، إن مؤتمر هذا العام سيكون "الأكبر والأكثر إثارة من Apple حتى الآن".

سيتم بث WWDC افتراضيًا على موقع ويب Apple مجانًا.

أول سماعة رأس للواقع المختلط من Apple ، أكبر MacBook Air ، ومن المتوقع أكثر في WWDC 23

سيكون هناك الكثير من حديث المطورين ولكن ما الفائدة للمستخدمين؟ حسنًا ، يمكننا أن نتوقع أن تكسر iOS 17 و iPadOS 17 و macOS 14 و watchOS 10 الغطاء. ومن المتوقع أيضًا أن تكون سماعة الرأس ذات الواقع المختلط ، والتي يقال إنها تستهدف المطورين ، ولكن يجب أن تكون متاحة للشراء للجميع. بعد ذلك ، قد يكون هناك أجهزة Mac جديدة ، بما في ذلك Apple Silicon Mac Pro المشاع ، و MacBook Air مقاس 15 بوصة و 13 بوصة المعتاد.