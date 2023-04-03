شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتراجع آبل عن إطلاق سماعة Reality Pro فى مؤتمر المطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح تقرير جديد أن سماعة Reality Pro المرتقبة من آبل والتي يشاع عنها منذ سنوات لا تظهر في مؤتمر المطورين الذى يعقد في 5 يونيو المقبل WWDC 2023 وفقا لمحلل آبل الشهير مينج شي كو.

ونادرًا ما تطلق آبل فئات منتجات جديدة، حيث مرت ثماني سنوات على ساعة Apple Watch الأصلية، وتشعر صناعة التكنولوجيا بأنها مستعدة لإجراء تعديل آخر، لكن فكرة metaverse ليست رائجة بالضبط في الوقت الحالي.

وتم دعم هذا المفهوم بقوة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج والذي دفعه الحماس الخاص به إلى إعادة تسمية شركته بالكامل.

وتم طرح Meta Quest Pro، وهي سماعة رأس باهظة الثمن تركز على قدرات الواقع المختلط، العام الماضي، لقد كانت معاينة للمستقبل، لكنها لم تكن منتجًا استهلاكيًا عمليًا بالضبط.

ومع انخفاض الإيرادات وصناعة التكنولوجيا في رقعة تقريبية، قلل زوكربيرج طموحاته بهذا الشأن.

وبدا هذا بالفعل وكأنه بيئة مليئة بالتحديات لشركة Apple لإطلاق سماعة رأس خاصة بها، وقد تنصلت الشركة بالفعل من مصطلح "metaverse"، لكنها ستحتاج إلى شيء مقنع للغاية لتغيير الرأي العام حول هذا المفهوم.

نظرًا للسعر المشاع عن Reality Pro ، فإنه سيحتاج إلى حالة استخدام مقنعة لمثل هذا الجهاز، والتي كافحت شركات مثل HTC و Meta لعرضها.