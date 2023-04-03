شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحويل النصوص لفيديوهات هو التحدى القادم للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر "بالذكاء الاصطناعي التوليدي"، هناك شيء واحد فقط يهيمن على العناوين الرئيسية - ChatGPT، ومع ذلك، هناك الكثير في عالم التوليد بخلاف نماذج اللغات الشبيهة بـ ChatGPT، حيث أصبح تحويل النص إلى صورة بالفعل جزءًا من المحادثات السائدة، لكن التخمير في الخلفية أصبح قادرًا على تحويل النص إلى مقاطع فيديو، بحسب موقع TOI الهندى.

ما هو الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى مقاطع الفيديو؟

ببساطة ، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أساس كلماتك فقط، نعم، يبدو الأمر بالضبط كما يلي: أدخل النص وسيعمل نموذج الذكاء الاصطناعي على إنشاء مقطع فيديو بناءً عليه، وقد عرضت شركة Runway التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها نموذجها Gen-2، القادر على القيام بذلك مع تحذير أو اثنين.

هل هذا شيء جديد؟

ليس حقًا لأنه يشبه إلى حد كبير Dall-E - الذي طوره منشئو ChatGPT - ويعمل باستخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي التوليدية، وقد كانت النتائج آسرة بما فيه الكفاية ويمكن أن تجذب بالتأكيد خيال الكثيرين في جميع أنحاء العالم.

هل شركات التكنولوجيا لا تشارك في تحويل النص إلى فيديو؟

في سبتمبر 2022، عرضت Meta أداة تحمل اسم Make-A-Video بشكل واضح، من خلال بضع كلمات أو سطور نصية، تنشئ Make-A-Video مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي ولكن مقاطع الفيديو هذه لا تحتوي على أي صوت.

وبعد أسبوع واحد فقط، أعلنت Google عن نموذج مشابه، يُطلق على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google اسم Imagen Video، "بالنظر إلى النص الفوري، يقوم Imagen Video بإنشاء مقاطع فيديو عالية الدقة باستخدام نموذج إنشاء فيديو أساسي وسلسلة من نماذج الدقة الفائقة للفيديو المكاني والزمني" ، هكذا وصفته Google.