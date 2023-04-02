شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتسآب وتويتر يحظران عددًا كبيرًا من الحسابات "السيئة" فى الهند خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن واتسآب وتويتر أنهما حظرا عددًا كبيرًا من الحسابات في الهند في فبراير، كشفت الشركات عن هذه الأرقام في تقارير الامتثال الشهرية الخاصة بها، والتي توضح أيضًا عدد التقارير التي تلقتها في فبراير الماضي.

وفقًا لتقرير الامتثال الشهري لتطبيق واتساب، حظرت الشركة المملوكة لشركة ميتا تسجيل أكثر من 45 ألف حساب سيئ في الهند. تم حظر الحسابات وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021.

وقالت الشركات إن واتسآب حظرت 4597400 حساب "وتم حظر 1.298000 من هذه الحسابات بشكل استباقي، قبل أي تقارير من المستخدمين" بين 1 فبراير و 28 فبراير.

تلقت منصة المراسلة الفورية 2804 بلاغ شكوى في فبراير ، وتم اتخاذ إجراء بشأن 504 سجلات.

وأضاف متحدث باسم الشركة: "يحتوي تقرير أمان المستخدم هذا على تفاصيل شكاوى المستخدمين التي تم تلقيها والإجراء المقابل الذي اتخذته واتساب، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الخاصة بـ WhatsApp لمكافحة إساءة الاستخدام على منصتنا".

وأشار المتحدث: "سنواصل الشفافية في عملنا ونضمّن معلومات حول جهودنا في التقارير المستقبلية." لدى واتساب ما يقرب من 500 مليون مستخدم في الهند وفقا لجادجيت ناو.

وحظر موقع Twitter رقماً قياسياً بلغ 682.420 حساباً روجت للاستغلال الجنسي للأطفال والعُري غير التوافقي في الهند. وقالت الشركة إنه تم حظر هذه الحسابات بين 26 يناير و 25 فبراير.

وتم حذف ما يصل إلى 1548 حسابًا للترويج للإرهاب على منصة التدوين المصغر شركة التواصل الاجتماعي ساي.

في تقريرها الشهري الذي يمتثل لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، 2021 ، قال موقع تويتر إنه تلقى 73 شكوى من مستخدمين في الهند في إطار زمني مدته شهر واحد من خلال آليات معالجة المظالم. عالجت 27 شكوى كانت تستأنف تعليق الحساب.

وقالت الشركة: "لقد ألغينا 10 من هذه الحسابات المعلقة بعد مراجعة تفاصيل الموقف، ما زالت الحسابات المبلغ عنها المتبقية معلقة"، مضيفة أنه "تلقينا أيضًا 24 طلبًا يتعلق بأسئلة عامة حول حسابات Twitter خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير".