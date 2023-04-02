تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Asus ROG Phone 7 قبل الإعلان الرسمي في 13 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم في 13 من أبريل لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Asus ROG Phone 7، ولقد كشفت التسريبات عن تفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

تستعد Asus للمنافسة بإصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب في الأسواق قريباً، حيث تقدم لاحقاً هذا الشهر هاتف ROG Phone 7.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن Asus تقدم هاتف ROG Phone 7 المرتقب بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 165 Hz، على أن يضم الهاتف شاشة E4 التي قدمت مؤخراً في OnePlus 11.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Asus ROG Phone 7 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5X، كما يأتي بسعة تخزين UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Asus الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 W، كما يأتي بمعايير IP54، ويتميز الهاتف بوزن 240 جرام.

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