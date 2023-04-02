شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الوردى الكامل سيظهر مع 3 كواكب فى سماء الليل بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سينضم إلى القمر الكامل عدد قليل من الكواكب المرئية هذا الشهر، ويسمى هذا القمر بـ"القمر الوردي" الذى سيظهر بعد أيام في 6 أبريل وفقًا للمرصد البحري الأمريكي، ويعتمد توقيت المراحل القمرية على المنطقة الزمنية للفرد، وسيظهر معه 3 كواكب في سماء الليل، وهم عطارد والمشترى والمريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث الأقمار الكاملة عندما تكون الشمس والقمر على جانبي الأرض، ويميل مدار القمر قليلاً إلى مستوى مدار الأرض، لذلك لا يمر القمر عبر ظل الأرض في كل مرة يكمل فيها دائرة حول الأرض، ووبالمثل، لا نرى القمر يمر مباشرة بين الشمس والأرض كل شهر، ونتيجة لذلك، نرى الجانب المضاء بالكامل من القمر الخاص بنا في معظم الأشهر.

وعندما يمر القمر من خلال ظل الأرض، نرى خسوفًا للقمر، ومن المقرر أن يكون الخسوف التالي في 5 مايو، وسيكون مرئيًا في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا.

ويعد القمر الوردي ليس ورديًا في اللون، ولكن جاء الاسم من تزامنه مع إزهار الفلوكس الأرضي، وهي زهرة وردية شائعة في أمريكا الشمالية، وفقًا لتقويم المزارع القديم.