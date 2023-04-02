تكنولوجيا: فريق العمل الخاص بمساعد جوجل الإفتراضي ينتقل للعمل في مشروع Bard

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتقل فريق العمل الخاص بتطوير مساعد جوجل الرقمي للعمل على تطوير مشروع روبوت الدردشة “Bard” خلال الفترة القادمة.

دفع “ChatGPT” العديد من الشركات لتغيير رؤيتها في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، بشكل خاص لما قدم ثورة في عالم الذكاء الإصطناعي يمكن أن تستبدل مهام محركات البحث والمتصفحات بشكل سريع.

ولقد أدركت شركة جوجل أيضاً خطورة التقنية التي تقدم في “ChatGPT”، لذا بدأت عملاق البحث في التركيز بشكل أكبر على تطوير مشروع “Bard”.

وفي إطار إستراتيجية جوجل الجديدة في التركيز على تطوير روبوت المحادثات “Bard” بدأت الشركة في إعادة هيكلة فريق العمل في الشركة، حيث انتقل فريق العمل الخاص بتطوير مساعد الشركة الرقمي إلى العمل في مشروع “Bard”.

أيضاً أكد المتحدث من جوجل على أن الشركة إتجهت لإعادة هيكلة فريق العمل لمنافسة ChatGPT خلال الفترة القادمة، كما تخطط جوجل لدمج “Bard” في جميع منتجات الشركة التي تتضمن مكبرات Nest الصوتية، وهواتف Pixel، و أيضاً واجهة Android Auto.

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