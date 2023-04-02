تكنولوجيا: MSI تعلن عن شاشة الألعاب MSI G253PF بمعدل تحديث 380 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI عن شاشة الألعاب الجديدة MSI G253PF التي تنطلق بمعدل تحديث 380 Hz لتجربة ألعاب مميزة.

تنطلق شاشة MSI G253PF بحجم 24.5 إنش، ولوحات ‘Rapid IPS’، بإستجابة سريعة عند 1 مللي من الثانية GtG، كما تتوافق الشاشة مع تقنية NVIDIA G-SYNC، وتدعم الشاشة دقة عرض 1080 بيكسل وسطوع 400 nit مع تقنية HDR، أو نسبة سطوع 320 nit مع SDR، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 400.

كما يعد معدل التحديث المرتفع نقطة التسويق الأولى لشاشة MSI G253PF، حيث تأتي الشاشة بمعدل 380 Hz، ويمكن أن تدعم هذا المعدل عبر منفذ DisplayPort 1.4a.

أيضاً يمكن لمنافذ HDMI 2.0b في شاشة G253PF أن تدعم معدل تحديث 240 Hz أو 120 Hz في النمط المخصص لمنصات الألعاب.

وتتميز شاشة G253PF بتباين 1000:1، وتدعم تدرج لوني بنسبة 83% من ألوان DCI-P3، كما تقدم MSI الشاشة بتصميم معتم، كما تأتي مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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