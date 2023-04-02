شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: علامة التوثيق الزرقاء ستكون مجانية لبعض المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهور من الاختبار، قدم تويتر خدمة الاشتراكات لفئة الأعمال والتى تعرف بـ " Twitter Verification for Organisations"، حيث من المعروف أن تويتر سيقوم بتجريد المؤسسات والمستخدمين البارزين من علامة التوثيق الخاصة بهم ، ما لم يشتركوا في Twitter Blue ، والذي يكلف 1000 دولار شهريًا للمؤسسات.

ولكن، قد يكون هناك عدد قليل من المؤسسات التي يمكنها الحصول على خصم على رسوم الاشتراك، مما يمنحها حق التوثيق الذهبي مجانًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن The New York Times ، يُقال إن تويتر سيعفي أكبر 500 معلن الذين ينفقون أكثر على نظامه الأساسي، وأكبر 10آلاف مؤسسة لديها أكبر عدد من المتابعين، لذلك، قد لا تضطر هذه المنظمات إلى دفع رسوم الاشتراك.

وقالت الشركة عبر حساب Twitter Verified "تعد Twitter Verification for Organisations هي طريقة جديدة للمؤسسات والشركات التابعة لها لتمييز نفسها على تويتر، فبدلاً من الاعتماد على Twitter ليكون الحكم الوحيد للحقيقة التي يجب التحقق من الحسابات من أجلها ، تتمتع المنظمات التي تم التحقق منها والتي تشترك في المنظمات التي تم التحقق منها بالسيطرة الكاملة على تدقيق الحسابات التابعة لها والتحقق منها ".

ومع ذلك، فإن "علامة التوثيق الذهبية" للمؤسسات تأتي بسعر باهظ قدره 1000 دولار كل شهر، والتي تكلف 8 دولارات للمستخدمين الفرديين، حتى إضافة حسابات تابعة تأتي بتكلفة 50 دولارًا شهريًا لكل حساب.

وإذا كانت المؤسسة عبارة عن شركة أو غير ربحية، فستتلقى علامة اختيار ذهبية وصورة رمزية مربعة، من ناحية أخرى، إذا كانت الحكومة أو منظمة متعددة الأطراف، فسيتم إعطاؤها علامة اختيار رمادية وصورة رمزية دائرية.

وبصرف النظر عن علامة التوثيق، ستتمتع هذه المؤسسات بمزايا إضافية مثل الدعم المتميز والوصول إلى جميع الميزات التي يوفرها Twitter Blue، بما في ذلك القدرة على تحرير تغريدات أطول ونشرها، لكن بعض المنظمات والعلامات التجارية لديها بالفعل علامة اختيار ذهبية، في حين أن أولئك الذين لا يزالون عالقين بعلامة اختيار زرقاء سيفقدونها قريبًا بمجرد انتهاء البرنامج القديم الذي تم التحقق منه.