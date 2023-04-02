شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توقف الإعلان عن فرص للعمل عن بُعد في وظائفها الشاغرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت ميتا عن الإعلان عن فرص للعمل عن بُعد في وظائفها الشاغرة الجديدة، على الأقل في الوقت الحالي حسبما نقلت CNBC.

قالت مصادر مطلعة لـ Insider إنه تم إخبار مديري التوظيف أنه لم يعد بإمكانهم نشر وظائف جديدة تفيد بإمكانية العمل عن بعد أو خارج المكتب.

هذه الخطوة هي علامة أخرى على أن الشركة تنجرف بعيدًا عن نهجها الودي سابقًا للعمل عن بُعد. شركات التكنولوجيا الأخرى - بما في ذلك Amazon و Apple و Snap - لديها بالفعل تفويضات بالعودة إلى المكتب، على الرغم من الغضب بين بعض الموظفين.

بينما لا تزال Meta في حالة تجميد واسعة للتوظيف بدأت العام الماضي ومن المقرر أن تسرح 10 آلاف موظف آخر قريبًا، فقد وظفت بعض الموظفين الجدد في الأشهر الأخيرة.

وتمتلك الشركة الآن حوالي 300 وظيفة مفتوحة على مستوى العالم، وفقًا لموقع الوظائف الخاص بها. وقال مصدر آخر إن بعض أجزاء الشركة تستعد بالفعل لإعادة تعيين الوظائف التي تعتبر "حرجة" بعد انتهاء الجولة الجديدة من تسريح العمال.

أقر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بذلك في مذكرة حديثة للموظفين، قائلاً إنه على الرغم من أن الشركة "ملتزمة بالعمل الموزع"، فقد أظهرت بعض التحليلات الداخلية أن الأشخاص الذين تم تعيينهم للعمل عن بُعد أقل إنتاجية.

وقال متحدث باسم Meta إن وقف الوظائف عن بُعد "مؤقت" وجزء من إعادة التنظيم التي تحدث الآن.