شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرّف على كلاين جوانا أثقل دراجة هوائية فى العالم يمكن ركوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الاعتراف مؤخرًا بـكلاين جوانا العملاقة التى تبلغ وزنها 4800 رطل، والتي تم بناؤها بالكامل تقريبًا من الخردة المعدنية، باعتبارها أثقل دراجة هوائية فى العالم من قبل معهد السجلات فى ألمانيا، وهو نسخة وطنية من كتاب جينيس للأرقام القياسية.

دراجة على غير العادة

ربما تكون قد رأيت دراجات مكتنزة من قبل، ولكن بالتأكيد لا شيء مثل كلاين جوانا، يبلغ طول هذه الأداة الفريدة من نوعها أكثر من 5 أمتار، وتزن حوالى 4800 رطل ما يعادل 2177 كجم، هذا أكثر من معظم سيارات السيدان، فكيف على الأرض من المفترض أن يقوم أى شخص بالحركة بقوة الدواسة وحدها، فوفقًا لمنشئها، سيباستيان بوتلر، الذى يعيش فى مدينة كوثين، وهى بلدة فى ولاية ساكسونيا أنهالت بألمانيا، كل ذلك بفضل علبة تروس الشاحنة التى تم تكييفها لتحسين نظام تروس الدراجات الكلاسيكى، بحسب odditycentral.



أثقل دراجة فى العالم

تمتلك كلاين جوانا ترسًا أماميًا و 7 تروس خلفية ولا يمكن تحريكها بواسطة شخص واحد فقط، ولكن يمكنها أيضًا سحب ما يصل إلى 15 طناً دون أى مشاكل.

كان سيباستيان بوتلر يصنع مركبات الخردة المعدنية لفترة طويلة جدا، عندما كان مجرد طفل، حاول بناء دراجة بنفسه من الخردة، لكن الهواية أصبحت أكثر شغفًا خلال العقد الماضى أو نحو ذلك، أصيب بوتلر بمرض خطير فى عام 2011، وكان يحاول تعويض حقيقة أنه لم يعد بإمكانه التمتع "بحياة عمل طبيعية" من خلال بناء جميع أنواع الآلات المعدنية الفظيعة.

3 سنوات من العمل الشاق

يعمل سيباستيان فى ورشة عمل بوتلر لمدة 3 سنوات، ويقدر أنه وضع حوالى 2500 ساعة فى المشروع، حاولت عائلته وأصدقاؤه إقناعه بالتوقف عن العمل عليها، لكنه لم يستمع إليهم، واليوم هو المالك الفخور لأثقل دراجة فى العالم.



الدراجة

ومن المثير للاهتمام أن كلاين جوانا لديها محرك مدمج، ولكن فقط لتشغيل المولد الذى يشحن الهاتف المحمول للمستخدم، من حيث السرعة، لن يثير إعجاب أى شخص، وعلى الرغم من أن المصلح الألمانى لم يكشف عن السرعة القصوى للدراجة، إلا انه قال إنه يخطط للركوب إلى بحر البلطيق لقضاء إجازة فى الصيف، وهى رحلة طولها 389 كيلومترا. ويقدر أنه سيستغرق حوالى شهر لإكماله.

اعترف معهد السجلات فى ألمانيا بأن كلاين جوانا الألمانية لـ "ليتل جوانا" هى أثقل دراجة فى العالم، وربما يكون الاعتراف بموسوعة جينيس للأرقام القياسية مجرد مسألة وقت.