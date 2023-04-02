تكنولوجيا: جوجل تدعم هاتف Pixel 7a القادم بسعة تخزين 256 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Pixel 7a، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط جوجل لدعم هذا الإصدار بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ينطلق حدث جوجل السنوي للمطوريين I/O في شهر مايو، حيث تقدم جوجل خلال الحدث إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Pixel 7a.

ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر “Pixel 7a” لتكشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار، حيث أشير إلى أن جوجل تقدم الهاتف بعدد 5 من الإختيارات في الألوان، على أن تشمل الأسود، والبرتقالي، والكريمي، وCrispy Kale، وVibrant Ube.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Pixel 7a يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، وهي سعة مضاعفة لإصدار الشركة السابق Pixel 6a.

ولقد أشارت تقارير سابقة إلى أن Pixel 7a يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وهي ترقية أخرى عن إصدار الشركة السابق الذي جاء بذاكرة عشوائية 6 ججيا بايت رام.

كما يضم الإصدار المرتقب إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر Sony IMX787 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10.8 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Pixel 7a بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض HD+، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Tensor G2.

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