تكنولوجيا: ابل تتجه لدعم أجهزة MacBook بشاشات OLED العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى أن ابل قد تتحول لدعم جميع إصدارات الشركة من أجهزة MacBook العام المقبل بشاشات OLED.

تستعد شركة ابل لإطلاق جهاز MacBook Air بحجم 15 إنش خلال الأشهر المقبلة، بينما أشار تقرير جديد إلى أن ابل ستقدم أيضاً إصدار بحجم 13 إنش بترقية كبيرة.

ولقد أوضح تقرير “The Elec” الأخير أن سامسونج ستعمل على إنتاج شاشات OLED لجهاز MacBook Air الذي ينطلق رسمياً قي نهاية 2024.

أيضاً أشار تقرير “The Elec” إلى أن سامسونج قد بدأت بالفعل في إنتاج الشاشات المميزة بحجم 13.3 إنش، وهو نفس الحجم الذي قدم في جهاز MacBook المميز برقاقة M1 في 2020، بينما جاء إصدار 2021 بحجم 13.6 إنش ورقاقة M2.

كما أكد التقرير على أن الشاشات OLED المطورة من سامسونج تخضع لإختبارات الجودة إستعداداً لدعم أجهزة MacBook Pro، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن شاشات OLED تقدم للمرة الأولى في أجهزة MacBook Pro.

ولقد قدمت ابل أجهزة MacBook Pro الحالية بحجم 14 و16 إنش وشاشات XDR LED، وتقنية HDR، مع معدل تحديث مرتفع ProMotion.

أيضاً يشير تقرير “The Elec” أن ابل إختبرت في 2021 شاشات OLED في أجهزة iPad Air المميزة بحجم 10.9 إنش، إلا أن ابل لم تستمر في هذا المشروع نظراً لإرتفاع تكلفة الإنتاج، كما أوضح التقرير أن ابل تعود لخططها من جديد العام المقبل، حيث تطلق جهاز iPad Pro بشاشة OLED.

من جانب أخر أشار التقرير إلى أن شاشات OLED المستخدمة في أجهزة الآيباد تأتي بتقنية تصنيع تتضمن اثنان من الطبقات المضغوطة لإنبعاث الضوء، بينما ترتكز أجهزة MacBook Air على شاشات OLED بطبقة واحدة من اللوحات.

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