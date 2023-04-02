شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعين خرائط جوجل بالذكاء الاصطناعى لمواجهة المعلومات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط Google واحدة من أكثر تطبيقات الملاحة شيوعًا التي يستخدمها الكثيرون للعثور على الاتجاهات ووسائل النقل العام ومعلومات الأعمال، لكن بصرف النظر عن القوائم الرسمية، يمكن للأشخاص أيضًا إضافة مقاطع فيديو ومراجعات وتقييمات إلى التطبيق، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هذه المعلومات غير صحيحة أو مزيفة.

وفي العام الماضي، قدمت خرائط Google تحديثًا رئيسيًا يمكّن نماذج التعلم الآلي الخاصة بها من اكتشاف أنواع جديدة من إساءة الاستخدام بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث أوضحت جوجل في منشور لها "اكتشفت أنظمتنا الآلية ارتفاعًا مفاجئًا في الملفات الشخصية للأعمال مع مواقع الويب، وهو أمر يصعب اكتشافه يدويًا عبر ملايين الملفات الشخصية، وقد أكد فريق المحللين لدينا بسرعة أن هذه المواقع مزيفة - وتمكنا من إزالتها وتعطيل الحسابات المرتبطة بسرعة ".

وتم تطوير نموذج التعلم الآلي الجديد لمنع المحتالين من تحميل الصور بأرقام هواتف مزيفة متراكبة عليها، ويهدف هؤلاء المحتالون إلى خداع الضحايا المطمئنين للاتصال بهم بدلاً من العمل الشرعي. يمكن لنموذج التعلم الآلي اكتشاف مثل هذه الصور من خلال تحليل تفاصيلها المرئية وتخطيطها.

وقال أشيش جوبتا، مدير هندسة Google للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون: "بدأ المحتالون في وضع أرقام هواتف غير دقيقة فوق الصور التي تم المساهمة بها، على أمل خداع الضحايا المطمئنين للاتصال بالمحتال بدلاً من العمل الفعلي".

وقال جوبتا في منشور بالمدونة إن الشركة استخدمت التعلم الآلي للتخلص من ملايين المحتوى المزيف المقدم من المستخدمين من خرائط Google في عام 2022، وشمل ذلك 115 مليون مراجعة مخالفة للسياسات، و 200 مليون صورة منخفضة الجودة، و7 ملايين مقطع فيديو غير لائق.

كما زادت خرائط Google من جهودها لمنع ملفات تعريف الأعمال المزيفة، حيث تم حظر 20 مليون محاولة في عام 2022، بزيادة قدرها 8 ملايين عن العام السابق، لمزيد من مكافحة التكتيكات المتطورة للجهات السيئة، نفذت Google أيضًا ضمانات لـ 185000 شركة بعد اكتشاف نشاط مشبوه ومحاولات إساءة استخدام.