شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة Virgin Orbit من الصعود بسرعة الصاروخ إلى شفا الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ وقت ليس ببعيد، كانت شركة Virgin Orbit حالة نادرة من النجاح بين شركات بناء الصواريخ الأميركية، وكان مديروها التنفيذيون في نيويورك يحتفلون بطرحها للاكتتاب العام.

الآن، Virgin Orbit على شفا الإفلاس، وأوقفت الشركة الخميس 30 مارس عملياتها وسرحت جميع موظفيها تقريبا، وتم تداول سهمها الجمعة 31 مارس بحوالي 20 سنتا، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 74 مليون دولار.

عندما أغلقت Virgin Orbit صفقة SPAC، جمعت أقل من نصف المبلغ المتوقع البالغ 500 مليون دولار تقريبًا بسبب عمليات استرداد المساهمين العالية.

مع تحول الأسواق الأوسع بعيداً عن الأصول الأكثر خطورة وغير المربحة مثل العديد من أسهم شركات الفضاء الجديدة، بدأت أسهم Virgin Orbit في الانخفاض، مما حد من قدرتها على زيادة الاستثمار الخارجي الكبير.

كان الملياردير ريتشارد برانسون - أكبر مساهم في Virgin Orbit - غير راغب في تمويل الشركة أكثر، كما ذكر تقرير لـ CNBC سابقًا.

وبدلاً من ذلك، بدأ في التحوط من حصته البالغة 75% من خلال سلسلة من جولات الديون. يعطي هذا الدين الملياردير البريطاني الأولوية الأولى لأصول Virgin Orbit في حالة الإفلاس الوشيك الآن.

بينما روجت شركة Virgin Orbit لمقاربة مرنة وبديلة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة، لم تتمكن الشركة من الوصول إلى معدل الإطلاق الضروري لتوليد الإيرادات التي كانت في أمس الحاجة إليها.

إنها قصة غالبًا ما تُروى في تاريخ صناعة الفضاء: التقنيات المثيرة أو حتى المبتكرة، لا تؤدي بالضرورة إلى شركات كبرى.

وأصبحت واحدة من شركات الصواريخ الأميركية القليلة التي وصلت بنجاح إلى المدار بمركبة إطلاق مطورة بشكل خاص. أطلقت 6 رحلات منذ عام 2020 - مع 4 نجاحات وفشلان - من خلال عملية طموحة وصعبة تقنيًا تُعرف باسم "الإطلاق الجوي"، مع نظام يستخدم طائرة 747 معدلة لإسقاط صاروخ في منتصف الرحلة وإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.

كانت قيادة الشركة على دراية بالوضع المتدهور وقلة التقدم، بل إنها نظرت في تغييرات الصيف الماضي، ولكن لم تنفذ خطة واضحة تؤتي ثمارها - مما أدى إلى سقوطها الخميس 30 مارس.