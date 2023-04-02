تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Realme GT Neo 5 SE قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme مؤتمرها القادم في 4 من أبريل للإعلان عن هاتف Realme GT Neo 5 SE، ولقد كُشِف عن بعض من مواصفات هذا الإصدار في إعلانات تشويقية، كما قدمت التسريبات بعض التفاصيل أيضاً حول الهاتف.

ومن المقرر أن يتميز GT Neo 5 SE بتصميم منحني من الجانبين، بينما تأتي الشاشة بتصميم مسطح، وتتضمن الكاميرة الخلفية مستشعر في الجزء العلوي مع اثنان من المستشعرات في الجزء السفلي من وحدة الكاميرة.

كما يأتي زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر.

وتقدم Realme الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأزرق، كما تأتي الشاشة المسطحة في Realme GT Neo 5 SE بتصميم نحيف لحواف الشاشة، وثقب للكاميرة الأمامية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، وسطوع 1400 nit، مع تعتيم 2160Hz، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K.

ويدعم Realme GT Neo 5 SE رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2 وهو يتضمن التكوينات ذاتها المميزة لمعالج Snapdragon 8 Gen 1، حيث يضم نواة Cortex-X2 بسرعة 2.91GHz، و3 من أنوية Cortex-A710 بسرعة 2.49GHz، و4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 1.8GHz، كما تضم وحدة المعالج كرت الشاشة Adreno 725.

ولقد سجل الهاتف في قاعدة بيانات AnTuTu عدد 1009127 نقطة، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 3,1، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويضم بطارية بقدرة 5500 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويضم Realme GT Neo 5 SE كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر OmniVision رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب خلال أيام.

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