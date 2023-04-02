تكنولوجيا: هاتف vivo Y11 (2023) ينطلق رسمياً بمعالج Helio P35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo رسمياً مؤخراً عن هاتف vivo Y11 للعام 2023، الذي يأتي بمعالج Helio P35، وبطارية بقدرة 5000 mAh، ويتوفر بسعر يبدأ من 130 دولار.

يتميز هاتف vivo Y11 (2023) بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

كما يتميز هاتف vivo Y11 للعام 2023 برقاقة معالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة OriginOS Ocean.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يضم منفذ microUSB للشحن بقدرة شحن 10W، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 130 دولار.

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