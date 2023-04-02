شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك كسب 335 ألف دولار باستخدام ChatGPT؟ وظائف تم إنشاؤها حديثًا مع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتخيل فكرة ربح 335 ألف دولار في السنة باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعى AI الذي أحدث ثورة في عالم الإنترنت منذ إطلاقه العام الماضي، وهذا لأن ظهوره كان له تأثير غير مباشر على خلق سوق وظائف جديد مزدهر، والأفضل من ذلك، أنه بالنسبة للعديد من الأدوار، لا توجد حاجة فعلية إلى درجة متخصصة في هندسة الكمبيوتر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُعرف الوظائف رسميًا باسم "المهندسين الفوريين" ، وهي تحاول رؤية الأشخاص يحاولون تحسين النتائج التي يوفرها ChatGPT وتدريب القوى العاملة في الشركة بشكل أفضل حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من استخدام الأداة.

ستجد غالبًا نوع المتقدمين لهذه الوظائف يأتون من تخصصات تاريخ أو فلسفة أو خلفية في اللغة الإنجليزية، حيث كشف ألبرت فيلبس، 29 عامًا، أنه وزملاؤه مكلفون بكتابة رسائل أو "مطالبات" لروبوتات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

يمكن بعد ذلك حفظها حتى يتمكن عملاؤه من الاستفادة منها لاحقًا وتحسين فهمهم للأداة.

قال إنه يكتب خلال يوم عادي خمسة مطالبات مختلفة ولديه حوالي 50 تفاعلًا مع ChatGPT.

يتمتع سوق الوظائف بمثل هذا الازدهار لدرجة أن شركات مثل شركة Anthropic الناشئة المدعومة من Google تعلن عن رواتب تصل إلى 335 ألف دولار (270 ألف جنيه إسترليني) لـ "مهندس سريع وأمين مكتبة" في سان فرانسيسكو.

يشير المنشور إلى أن الدور ينطوي على إنشاء "مكتبة ذات مطالبات عالية الجودة أو سلاسل سريعة لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام، مع دليل سهل لمساعدة المستخدمين في البحث عن تلك التي تلبي احتياجاتهم" ، وبناء "مجموعة من البرامج التعليمية والتفاعلية الأدوات التي تعلم فن الهندسة السريعة لعملائنا".

المتقدمون الذين يتمتعون بمهارات البرمجة الأساسية و "مستوى عالٍ" من الإلمام بنماذج اللغة الكبيرة سيكونون مناسبين بشكل جيد، لكن الشركة تريد من الناس أن يتقدموا "حتى لو كنت لا تعتقد أنك تفي بكل مؤهل".

تشمل الأدوار الأخرى راتبًا قيمته 230 ألف دولار (187 ألف جنيه إسترليني) لمهندس التعلم الآلي الذي يمكنه حث وفهم كيفية إنتاج أفضل ناتج 'من أدوات الذكاء الاصطناعي.