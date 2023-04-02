شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علبة سماعات AirPods Pro المقبلة ستضم شاشة لمسية.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وباستخدام هذه التقنية الجديدة ، ستتمكن أبل من إضافة شاشة بواجهة مستخدم رسومية (GUI) إلى أجهزته الصوتية القابلة للارتداء، ومن المتوقع أن تساعد هذه الشاشات المستخدمين على التفاعل مع تطبيقات مثل أبل Music و أبل TV + و Maps والمزيد.
تدعي براءة الاختراع أن حالات أبل AirPods Pro ستكون قادرة على نقل المعلومات إلى المستخدم، وسيتم توفير هذه الإشارات عن طريق إشارات اللمس أو شاشة العرض التي سيتم وضعها على علب الشحن الخاصة بسماعات الأذن. ويمكن أن تكون هذه التصاميم مفيدة للمستخدمين.
في حالة شاشات العرض ، قد تخطط الشركة لاستخدام واجهة المستخدم الرسومية والمعالجات المتعددة والذاكرة والبرامج، وفي الوقت نفسه ، بالنسبة إلى اللمس، سيكون قادرًا على توجيه التعليمات في الذاكرة لأداء وظائف متعددة.
ووفقًا لبراءة الاختراع ، سيتمكن المستخدمون من استخدام واجهة المستخدم الرسومية من خلال ملامسات الأصابع أو الإيماءات على سطح حساس للمس أو قد يستخدمون أبل Pencil للتفاعل.
وبصرف النظر عن الشاشة أو الأسطح الحساسة للمس ، قد تحتوي علبة سماعات الأذن أيضًا على مولدات إخراج متعددة تعمل باللمس ، وأجهزة استشعار لتوجيه الجهاز ونظام صوتي ، كما تدعي براءة الاختراع، ويعرض التقرير أيضًا صورًا متعلقة بعرض الحالة مع سيناريوهات مختلفة واستخدام تطبيقات مختلفة.
و تشمل هذه التطبيقات - أبل Music و أبل TV + والخرائط والطقس والكتب الصوتية. تُظهر إحدى الصور كيف أن "ضغط" العلبة سيسمح للمستخدمين بتغيير وضع الصوت على محتوى + أبل TV.