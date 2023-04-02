شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علبة سماعات AirPods Pro المقبلة ستضم شاشة لمسية.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل براءة اختراع لعلبة سماعات AirPods Pro مع شاشة عرض في سبتمبر 2022، ووفقًا للشركة، وافق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة على طلب براءة الاختراع، والتى قد تعيد تصميم علبة AirPods Pro.

وباستخدام هذه التقنية الجديدة ، ستتمكن أبل من إضافة شاشة بواجهة مستخدم رسومية (GUI) إلى أجهزته الصوتية القابلة للارتداء، ومن المتوقع أن تساعد هذه الشاشات المستخدمين على التفاعل مع تطبيقات مثل أبل Music و أبل TV + و Maps والمزيد.

كيف تخطط أبل لإضافة شاشات عرض إلى علبة AirPods Pro تدعي براءة الاختراع أن حالات أبل AirPods Pro ستكون قادرة على نقل المعلومات إلى المستخدم، وسيتم توفير هذه الإشارات عن طريق إشارات اللمس أو شاشة العرض التي سيتم وضعها على علب الشحن الخاصة بسماعات الأذن. ويمكن أن تكون هذه التصاميم مفيدة للمستخدمين.

في حالة شاشات العرض ، قد تخطط الشركة لاستخدام واجهة المستخدم الرسومية والمعالجات المتعددة والذاكرة والبرامج، وفي الوقت نفسه ، بالنسبة إلى اللمس، سيكون قادرًا على توجيه التعليمات في الذاكرة لأداء وظائف متعددة.

ووفقًا لبراءة الاختراع ، سيتمكن المستخدمون من استخدام واجهة المستخدم الرسومية من خلال ملامسات الأصابع أو الإيماءات على سطح حساس للمس أو قد يستخدمون أبل Pencil للتفاعل.

أكثر من مجرد شاشة عرض وبصرف النظر عن الشاشة أو الأسطح الحساسة للمس ، قد تحتوي علبة سماعات الأذن أيضًا على مولدات إخراج متعددة تعمل باللمس ، وأجهزة استشعار لتوجيه الجهاز ونظام صوتي ، كما تدعي براءة الاختراع، ويعرض التقرير أيضًا صورًا متعلقة بعرض الحالة مع سيناريوهات مختلفة واستخدام تطبيقات مختلفة.

و تشمل هذه التطبيقات - أبل Music و أبل TV + والخرائط والطقس والكتب الصوتية. تُظهر إحدى الصور كيف أن "ضغط" العلبة سيسمح للمستخدمين بتغيير وضع الصوت على محتوى + أبل TV.