شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جديد يكشف وجود أصوات للنباتات يحمل معلومات هامة عن طبيعتها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث جديد يتحدى الافتراضات القائلة بأن المملكة النباتية صامتة، وتبين أن النباتات تصدر الكثير من الضوضاء عندما تتعرض للتوتر.

وقد تتمكن النباتات والحيوانات الأخرى من تفسير هذه الأصوات، وقد تساعد القدرة على الاستماع البشر على أن يصبحوا أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نزرع بها محاصيلنا ، خاصة في عالم يزيد فيه تغير المناخ من إجهادنا جميعًا، وفقا لتقرير theverge.

ويقول ليلاك هاداني ، مؤلف الورقة البحثية وعالم الأحياء التطوري والمنظر في جامعة تل أبيب ، في بيان صحفي: "حتى في المجال الهادئ ، هناك أصوات لا نسمعها بالفعل ، وهذه الأصوات تحمل معلومات " .

وتصدر نباتات الطماطم والتبغ على وجه الخصوص أصوات نقر عندما تكون مجففة أو مقطوعة ، وفقًا لما نشرته صحيفة هاداني وزملاؤها في مجلة Cell أمس.

لم يكن البشر قادرين على سماع تلك الأصوات القادمة من نباتات الطماطم والتبغ لأن ترددها مرتفع جدًا بالنسبة لنا لاكتشافه. كان ذلك حتى قام باحثون في جامعة تل أبيب بإعداد ميكروفونات للاستماع إلى النباتات في دفيئة وفي غرفة عازلة للصوت. استمعوا إلى نباتات صحية ونباتات مجففة ونباتات بعد قطع سيقانها.

اكتشفوا أن النباتات تصدر أصواتًا بانتظام وترتفع صوتها عندما تكافح. كانت النباتات الصحية في مجموعات التحكم تصدر صوتًا متوسطًا أقل من صوت واحد في الساعة. تنتج نباتات الطماطم والتبغ حوالي 25 و 15 صوتًا في الساعة ، على التوالي.

كانت أصوات الاستغاثة أطول بالنسبة للنباتات المحرومة من الماء. لقد أحدثوا ضوضاء متزايدة بشكل متزايد في الأيام القليلة الأولى بدون ماء ، ووصلوا إلى ذروتها قبل أن يهدأوا عندما يجفون. وبسبب ذلك ، كان من الممكن سماع الفرق بين النباتات التي كانت جافة قليلاً مقابل تلك التي كانت شديدة الجفاف. تمكن الباحثون أيضًا من تدريب خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين النباتات الجافة والمقطعة والصحية.

ومازال اللغز هو كيف تُصدر النباتات هذه الأصوات بالضبط. إحدى الفرضيات هي أن الأصوات تأتي من فقاعات الهواء التي تتشكل وتنفجر داخل نظام الأوعية الدموية للنبات. إنها ظاهرة تسمى التجويف المعروف أنها تحدث في النباتات التي تعاني من الجفاف.

ويمكنك الاستماع إلى تسجيل أصوات النبات التي شاركها الباحثون عبر الإنترنت. قاموا بتخفيض التردد حتى يتمكن البشر من سماعه. التسجيل نوع من الصوت مثل فرقعة Bubble Wrap.

تركز الدراسة على نباتات الطماطم والتبغ لأنها سهلة النمو والتحكم في المختبر. لكن الفريق سجل أيضًا أصواتًا من حفنة من النباتات الأخرى. تُصدر نباتات الذرة والقمح والصبار أصواتًا أيضًا عند تعرضهم للتوتر. هكذا يشتهر عنب كابيرنت ساوفيجنون في صناعة النبيذ. العنب النبيذ أنين! وتقترح الورقة البحثية أنه إذا كانت كل هذه الأنواع تصدر أصواتًا ، فمن المحتمل أن يفعلها الآخرون أيضًا. هناك حاجة فقط إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

وهذة هي المرة الأولى التي يوثق فيها العلماء الأصوات المحمولة جواً القادمة من النباتات ، مما يعني أن الصوت ينتقل ويمكن أن تسمعه الكائنات الحية الأخرى على بعد عدة أمتار، ونظرًا لأن العلماء لا يعرفون كيف ولماذا تُحدث النباتات الضوضاء ، لا يمكننا القول ما إذا كانوا يحاولون التواصل عن قصد. ومع ذلك ، قد تتمكن الحيوانات والنباتات الأخرى من جمع معلومات مفيدة منها.

وعلى سبيل المثال ، تستطيع الفئران والعث سماع النغمة العالية لصوت الطماطم. وبما أن بعض العث تضع يرقاتها على نباتات الطماطم ، فقد تكون قادرة على الاستماع لفك شفرة أي نبات معين يمكن أن يمنح صغارها أفضل فرص البقاء على قيد الحياة. تم العثور أيضًا على أنواع أخرى من النباتات تتفاعل مع الصوت وقد تبدأ في الاستعداد للجفاف ، على سبيل المثال.

ويمكن للمزارعين إنشاء أجهزة استشعار استماع لقياس ما إذا كانت محاصيلهم صحية أو تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. وبما أنهم قد يسمعون مدى جفاف النباتات - سواء كانوا قد بدأوا للتو في الجفاف أو اقتربوا من نقطة اللاعودة - فإن هذا النوع من التطبيقات يمكن أن يساعد المزارعين على ري المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم موجات الجفاف في العديد من الأماكن حول العالم ، ومن المتوقع أن تتأثر غلة المحاصيل نتيجة لذلك . يمكن للري الدقيق أن يحافظ على ما يصل إلى 50% من استخدام مزارع المياه ، كما تشير الورقة ، مع استمرار إنتاج المزيد من المحاصيل الوفيرة، ومن المؤكد أن هناك الكثير من الأبحاث حرفياً في الحقول بدلاً من المختبر يجب القيام بها قبل أن يتم تحقيق ذلك من خلال الصوت.

وتفتح الورقة المنشورة مساء أمس الكثير من الأسئلة للإجابة عليها، ويقول هاداني في البيان الصحفي: "نحن نستكشف أيضًا قدرتنا على تحديد وتفسير الأصوات في بيئات طبيعية تمامًا". ولا يزال فريقها فضوليًا بشأن كيفية استجابة المخلوقات الأخرى للضجيج، والآن بعد أن علمنا أن النباتات تصدر أصواتًا ، فإن السؤال التالي هو" من قد يستمع؟ "