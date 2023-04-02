شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة جديدة مدعومة من ChatGPT تجعلك تعيش أحلامك على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم لعبة محاكاة الأحلام الجديدة قوة ChatGPT لإعادة إنشاء أحلام الناس في صورة ثلاثية الأبعاد، حيث تستخدم لعبة الكمبيوتر المسماة Project Electric Sheep AI تقنية OpenAI's GPT-3 ويكتب الأشخاص ما حلموا به، ثم يرون المشهد ينبض بالحياة من حولهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسأل صوت، "ما الذي ترغب في أن تحلم به"، ثم يكتب اللاعب في اختياراته وتخلق اللعبة العالم من حوله في صورة ثلاثية الأبعاد في ثوانٍ.

يمكن للمستخدمين التنقل داخل أحلامهم باستخدام الماوس والتفاعل والتحدث مع الأشخاص في أحلامهم.

أعاد المستخدمون إنشاء أحلامهم من حفل زفاف في الفضاء في لاس فيجاس، إلى إعادة إنشاء برلين الشرقية في الثمانينيات إلى الاحتفال على قمة جبل على بلوتو.

تسارع شركات الألعاب لتحديث الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بكل شيء من إنشاء المناظر الطبيعية في الألعاب إلى إنشاء شخصيات "ذكية"، فأعلنت شركة Ubisoft العملاقة للألعاب عن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، Ghostwriter ، يمكنها تلقائيًا إنشاء نصوص لشخصيات من غير اللاعبين (NPCs).

ولعل المقصود من Project Electric Sheep أن يكون مشروعًا فنيًا، لكنه سيكون جزءًا كبيرًا من مستقبل الألعاب.

ويتوفر إصدار غير مكتمل من Project Electric Sheep مجانًا للكمبيوتر الشخصي عبر Steam Early Access، مع تاريخ إطلاق متوقع في الربع الثاني من عام 2023.