شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف: آبل تخطط لإصدار جهاز MacBook Air مزود بشاشة OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لجهاز MacBook Air جديد مزود بشاشة OLED ، وفقًا لموقع التكنولوجيا الكوري TheElec، لكن من المثير للاهتمام أن هناك اقتراحات بأن جهاز ماك بوك أير، يمكنه الحصول على هذه التقنية المتطورة قبل طرازات ماك بوك برو الرائدة من آبل.

لا يأتي أي من أجهزة كمبيوتر ماك بوك المحمولة من آبل مزودًا بلوحات OLED فى الوقت الحالي، يستخدم بدلاً من ذلك شاشات Liquid Retina القائمة على تقنية LCD، يمكن أن يتغير كل ذلك إذا كانت ادعاءات تقرير TheElec دقيقة.

يذكر التقرير أن LG Display تعمل حاليًا على تطوير لوحات OLED لأجهزة iPad Pro اللوحية مقاس 11 بوصة و 12.9 بوصة من Apple ، لكن الشركة لا تمتلك القدرة الإنتاجية لتطوير "نماذج إضافية"، مثل تلك التي يمكن استخدامها في شاشة الكمبيوتر المحمول حسبما نقل موقع Digitartlends.

من جهة أخري يصنع سامسونج منافس آبل حاليًا أعدادًا ضخمة من لوحات OLED لمجموعة iPhone 14، على سبيل المثال.

ومع ذلك يشير تقرير TheElec يمكن أن يكون هناك عقبة، إنه لا يوجد تاريخ إصدار حالي لـ OLED MacBook Air ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاقه.

يقول التقرير أيضًا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق OLED MacBook Air في المقام الأول.

من المحتمل أن شركة آبل تختبر ببساطة ما إذا كانت سامسونج لديها القدرات والجودة لإنتاج عدد اللوحات التي ستحتاجها.

اقترح تقرير TheElec أيضًا أن لوحات ماك بوك أير يمكن أن تكون جافة لجهاز OLED MacBook Pro في المستقبل.

هل ستنطلق في عام 2024؟

هناك تلميحات أخرى بأن OLED MacBook يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى. ادعى روس يونج، خبير صناعة العرض، أن أول جهاز OLED MacBook سيظهر في عام 2024 ، وأنه سيكون جهاز MacBook Air - تمامًا كما يدعي تقرير TheElec.

تم دعم ذلك من قبل محلل آبل مينح شي كو، الذي قال أيضًا إن OLED MacBook Air يمكن أن يصل في عام 2024.

وأوضح "كو"، في يناير أن لوحات OLED تسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة بأن تكون أرق وأخف وزناً وعمر بطارية أفضل.

أضاف "تسمح شاشات OLED أيضًا بخيارات تصميم أكثر تنوعًا لعامل الشكل، بما في ذلك تلك المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للطي من آبل.

مع كل هذه التقارير التي تتفق على ما يبدو على أن آبل تعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة OLED ، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن نرى ثمار عمل الشركة.