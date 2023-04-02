شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية كاليفورنيا ستطالب بجعل معظم الشاحنات الثقيلة كهربائية بحلول عام 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلب ولاية كاليفورنيا أن تكون أكثر من نصف جميع الشاحنات الثقيلة المباعة في الولاية كهربائية بحلول عام 2035، وتم الموافقة من إدارة بايدن اليوم مما يسمح لها بأن تصبح سارية المفعول العام المقبل ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وافقت كاليفورنيا على التفويض في عام 2020 ولكنها كانت بحاجة إلى إعفاء من وكالة حماية البيئة (EPA) لأنه تجاوز المعايير الفيدرالية.

وتهدف القاعدة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل بحلول عام 2035 ، ويتطلب الأمر 55% من شاحنات التوصيل والشاحنات الصغيرة المباعة في كاليفورنيا لكي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وبالمثل فإن 40% من الجرارات و 75% من الحافلات والشاحنات الأكبر يجب أن تكون كهربائية بالكامل فى نفس الموعد النهائى، وفقا لتقرير engadget.

ويرى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ، أن الولاية كانت بمثابة الريادة للأمة، وقال نيوسوم لصحيفة نيويورك تايمز: "هذه لحظة يجب تحديدها لأنها معاينة لترتيب حجم التغيير في الصناعة" .

وهناك قوة في هذه التنازلات وهذه القوة هي المحاكاة ونعتمد من خلال هذه التنازلات المبادئ والسياسات التي تؤدي إلى الابتكار والاستثمار وبالنظر إلى حجم ومركزية اقتصاد كاليفورنيا (ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم إذا كانت دولة ذات سيادة) ، فإن القاعدة من الناحية العملية ستطبق بشكل أساسي على الصعيد الوطني على غرار حظر الولاية على مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز فى عام 2035.

وانتقدت صناعة النقل بالشاحنات هذه الخطوة بسبب تكاليفها ومتطلبات البنية التحتية، وقال جاي غرايمز ، مدير الشؤون الفيدرالية لاتحاد السائقين المستقلين المالك والمشغل: "لا يرغب السائقون في العمل في كاليفورنيا بعد الآن". "إنهم متشككون في الجدول الزمني السريع لهذا الانتقال إلى الشاحنات الكهربائية.

وهل يمكن لسائق الشاحنة الحصول على أجر يأخذهم على طريق سريع لمدة يومين أو ثلاثة أيام؟ هل التكنولوجيا جاهزة لوقت الذروة؟ " ويضيف أن بطاريات الشاحنات الكهربائية يمكن أن تزن آلاف الجنيهات أكثر من محركات الاحتراق ، مما قد يحد من عمليات النقل، وتساءل سائقو الشاحنات الآخرون عما إذا كان بدء تشغيل محطة الشحن سيكون مناسبًا للرحلات الطويلة، وأخيرًا فإن الشاحنات الكهربائية أغلى ثمناً حيث تبدأ من حوالي 100 دولار.

ومن غير المستغرب أن المدعين العامين من 17 ولاية يقودها الجمهوريون يتقدمون للقضاء لمنع التشريع، وتشمل هذه القائمة

شركة Texas AG Ken Paxton ، التي تلقت أكثر من 3.9 مليون دولار من تبرعات الوقود الأحفوري منذ عام 2002 ، و Louisiana AG Jeff Landry الذى جمع أكثر من 875000 دولار من صناعات النفط والغاز.

ومن المقرر رفع دعواهم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن العاصمة في وقت لاحق من هذا العام ويمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى المحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون.

وتعترف مجموعات الطاقة النظيفة بالصعوبات التي ينطوي عليها التفويض ولكنها تتعامل بنبرة متفائلة، وقال درو كودجاك المدير التنفيذي للمجلس الدولي للنقل النظيف: "هناك قدر كبير من التحدي مع كهربة المركبات الثقيلة". "لكن هناك عناصر تؤدي إلى التفاؤل، وعلى سبيل المثال يشير إلى أن الحوافز الضريبية الحكومية والمدخرات الناتجة عن عدم الاضطرار إلى شراء البنزين ستساعد في التكاليف طويلة الأجل، وتنظر شركات مثل FedEx إلى المحصلة النهائية على إجمالي العمر الافتراضي للسيارة، وعندما ينظرون إلى المدى الطويل تصبح الحسابات الخاصة بذلك أكثر تفاؤلاً ".