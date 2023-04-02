شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل روبوت الدردشة جوجل بارد مجرد تجربة؟.. رئيس ألفابت يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن شركة جوجل أُطلقت أسم سريع على روبوت الدردشة الجديد الخاص بها جوجل بارد، لكن هذا لم يزعج الشركة لأنها تريد اتباع نهج محسوب عندما يتعلق الأمر بإصدار منتجات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف أن الشركة لديها نماذج لغة أكثر قدرة وستقوم بترقية Bard ولكن "الحصول عليها بشكل صحيح أمر مهم" بالنسبة إلى جوجل.

في بودكاست مع صحيفة نيويورك تايمز ، قال بيتشاي إن جوجل أرادت أن تكون حذرة مع بارد، تريد الشركة استخدام تعليقات المستخدمين لتحسين النماذج وبناء الثقة وطبقة أمان.

قال بيتشاي: "هناك بعض الأشياء التي عليك القيام بها بشكل صحيح عند طرح هذه النماذج" . " الحصول على دورة تعليقات المستخدمين والقدرة على تحسين النماذج الخاصة بك وبناء طبقة الثقة والأمان هو أمر مهم يجب القيام به، نظرًا لأن هذه كانت المرة الأولى التي نطرح فيها ، أردنا معرفة نوع الاستعلامات التي سوف تحصل."





هل جوجل بارد مجرد تجربة؟

أخبرت سيسي هسياو ، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال في مساعد Google ، صحيفة وول ستريت جورنال أن "Bard هي تجربة مبكرة".

قدم بيتشاي مزيدًا من المعلومات في هذا السياق قائلاً إن جوجل حاولت إعداد المستخدمين لـ Bard باستخدام إصدار خفيف الوزن وفعال من LaMDA.

"لقد كانت تجربة حاولنا توجيه المستخدمين إلى استعلاماته التعاونية الإبداعية، لكن الأشخاص يقومون بأشياء متنوعة".

أضاف" قلنا من قبل أننا نستخدم نسخة خفيفة الوزن وفعالة من LaMDA، لذلك وضعنا أحد نماذجنا الأصغر بشكل حذر لمد Bard بالطاقة ".

رسم بيتشاي تشبيهًا وقال إن بارد "مدنية مدمجة" والشركة "نوعًا ما وضعتها في سباق مع سيارات أكثر قوة".

وقال إنه "فوجئ" بالأداء كما كان جيدًا "على العديد من فئات الاستعلامات ".

"لدينا نماذج أكثر قدرة"

قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت أن الشركة ستقوم بترقية بارد إلى بعض النماذج اللغوية الأكثر قدرة.

"من الواضح أن لدينا نماذج أكثر قدرة، ربما مع بدء تشغيل هذا، سنقوم بترقية Bard إلى بعض نماذج PaLM الأكثر قدرة لدينا، مما سيجلب المزيد من القدرات، سواء كان ذلك في التفكير أو الترميز، يمكنه الإجابة على أسئلة الرياضيات أفضل، لذلك ستلاحظ تقدمًا على مدار الأسبوع المقبل ".

وأشار بيتشاي أيضًا إلى أنه كان من المهم بالنسبة له ألا "يضع نموذجًا أكثر قدرة قبل أن التأكد تمامًا من قدرة الشركة على التعامل معه بشكل جيد".