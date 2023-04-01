تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على خطط Honor للإعلان عن MagicBook X14 2023 وX16 2023 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خطط الشركة للإعلان عن أجهزة MagicBook X14 2023 وX16 2023 في السوق الهندي قريباً.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من قوائم أمازون عن أن جهاز MagicBook X14 2023 يأتي بترقية في المواصفات عن إصدار الشركة السابق الذي انطلق بشكل رسمي في شهر يناير من بداية هذا العام.

ومن المقرر أن يضم MagicBook X14 2023 شاشة بحجم 14 إنش، بينما يأتي جهاز MagicBook X16 2023 بحجم 16 إنش، كما تتميز الشاشة في الإصدارين بحواف نحيفة.

أيضاً تتميز الشاشات بجودة عرض FHD، كما تأتي الشاشة بتغطية لونية من gamut بنسبة 100%، مع سطوع بنسبة 300 nit.

كما تأتي الأجهزة بتصميم معدني خفيف الوزن ونحيف، أيضاً تدعم Honor الأجهزة بمستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل، وتأتي كاميرة webcam في الإطار العلوي للشاشة.

من جانب أخر تتميز أجهزة MagicBook X14 وX16 2023 بلوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية، كما يأتي إصدار MagicBook X16 بلوحة أرقام مستقلة.

وتتضمن الأجهزة مكبرات صوتية بنظام ستريو، مع صوتيات Nahimic للألعاب، حيث يتم ضبط الصوتيات بشكل تلقائي وفقاً للمحتوى مع مؤثرات صوتية.

كما يدعم الأجهزة الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5، أيضاً تنطلق الأجهزة بذاكرة 8 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، على أن يتوفر نموذج باثنان من فتحات SSD.

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