تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات الذاكرة في هاتف Sony Xperia 5 V المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق هاتف Sony Xperia 5 V الذي يأتي بتصميم صغير الحجم، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار يأتي بنفس مواصفات الذاكرة المقدمة في إصدارات 2023 من هواتف Xperia.

جاء تقرير جديد من “ZACKBUKS” ليقدم بعض التفاصيل الجديدة حول إصدار سوني القادم من هواتف Xperia.

ومن المتوقغ وفقاً للتسريبات الجديدة أن يأتي هاتف Xperia 5 V بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وتتوافق هذه التفاصيل مع إصدار رصد في قاعدة بيانات Geekbench بتصميم صغير الحجم ونموذج رقم “Sony XQ-DQ72”.

ولقد قدمت سوني الإصدار السابق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، لذا فإن دعم هاتف Xperia 5 V بذاكرة 12 جيجا بايت رام هي ترقية للإصدار الحالي.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بحجم 6 إنش، لذا يعد إصدار صغير الحجم مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق من الهواتف الذكية المميزة.

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