شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون أمريكي لمساعدة وسائل الإعلام في التفاوض على الإعلانات مع شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين تقديم مشروع قانون للسماح للمؤسسات الإخبارية بالانضمام معًا للتفاوض بشأن أسعار الإعلانات مع عمالقة التكنولوجيا مثل Alphabet Inc's Google.

سيسمح هذا الإجراء لمذيعي الأخبار والناشرين الذين لديهم أقل من 1500 عامل بدوام كامل بالتفاوض بشكل مشترك على أسعار الإعلانات - ويواجه العديد منهم صعوبات مالية.

تعد جوجل واحدة من أكبر الشركات التي تقدم إعلانات عبر الإنترنت للمعلنين.

تشكو المؤسسات الإخبارية منذ سنوات من عدم حصولها على تعويض كافٍ للقراء الذين يجتذبهم محتواها.

تم تقديم مشروع القانون أيضًا في الكونغرس الأخير لكنه فشل في أن يصبح قانونًا.

تم تقديم مشروع القانون من قبل السناتور الديمقراطي آمي كلوبوشار ، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ ، إلى جانب السناتور الجمهوري جون كينيدي.

أشاد تحالف الأخبار / ميديا ​​، وهو اتحاد تجاري لوسائل الإعلام ، بمشروع القانون الذي قال إنه سيحمي الصحافة المحلية ويدعمها.

وقالت المجموعة: "إن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تجعل الحاجة إلى التعويض أكثر وضوحًا عندما يرى منشئو المحتوى قريبًا عائدًا أقل مما يتلقونه اليوم".

في السابق ، قالت جوجل إن إيرادات الإعلانات ورسوم الترخيص توفر الإيرادات اللازمة للمؤسسات الإخبارية ، وأن محرك البحث الخاص بها يرسل القراء إلى مواقع الناشرين بمليارات المرات شهريًا.

بينما في (ديسمبر) ، هددت Meta Platforms الأم على فيسبوك بإزالة الأخبار إذا وافق الكونجرس على إجراء مسابقة الصحافة.

ومن بين الرعاة الآخرين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربين وريتشارد بلومنثال وشيلدون وايتهاوس وجو مانشين وكوري بوكر إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ستيف داينز وبيل كاسيدي وليندسي جراهام وسوزان كولينز وسينثيا لوميس وروجر ويكر.