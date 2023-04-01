شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تربح استئناف ضد قرار المملكة المتحدة لمكافحة الإحتكار.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شركة أبل باستئنافها ضد قرار هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا بفتح تحقيق في متصفح الهاتف المحمول وخدمات الألعاب السحابية ، حسبما قضت محكمة استئناف المنافسة (CAT) يوم الجمعة.

وفتحت هيئة المنافسة والسوق (CMA) ، الجهة المنظمة ، تحقيقًا كاملاً في نوفمبر في هيمنة شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، وأبل، على متصفحات الأجهزة المحمولة ، وإمكانية قيام صانع iPhone بتقييد سوق الألعاب السحابية من خلال متجر التطبيقات الخاص به.

وجادلت شركة آبل بأن هيئة السوق المالية "لا تملك القوة" لإطلاق مثل هذا التحقيق لأنها فعلت ذلك بعد فوات الأوان، وقال محاميه تيموثي أوتي في وقت سابق من هذا الشهر إنه كان ينبغي فتح تحقيق السوق في يونيو الماضي في نفس الوقت الذي نشرت فيه هيئة السوق المالية تقريرًا عن النظم البيئية للجوال ، والذي وجد أن عملاق التكنولوجيا يمتلكان "احتكارًا ثنائيًا فعالًا".

وأيدت لجنة مناهضة التعذيب حجة شركة آبل ، قائلة إنه برفضها اتخاذ إجراء في ذلك الوقت فقط في انتظار الحصول على مزيد من الصلاحيات ، قد يُقال إن هيئة أسواق المال "أخطأت في القانون"، وقالت هيئة أسواق المال إنها أصيبت بخيبة أمل من الحكم.

وقالت في بيان: "وجد حكم اليوم أن هناك قيودًا مادية على القدرة العامة لهيئة أسواق المال على إحالة الأسواق إلى تحقيقات متعمقة"، و"هذا يخاطر بتقويض قدرة هيئة السوق المالية بشكل كبير على التحقيق والتدخل بكفاءة وفعالية في الأسواق التي لا تعمل فيها المنافسة بشكل جيد.

وأضافت: "بالنظر إلى أهمية حكم اليوم ، سننظر في خياراتنا بما في ذلك السعي للحصول على إذن بالاستئناف"، وقالت شركة آبل في بيان أصدرته بعد الحكم إنها تؤمن "بالأسواق النابضة بالحياة والتنافسية حيث يمكن للابتكار أن يزدهر"،

وقالت الشركة: "نحن سعداء بقرار محكمة استئناف المنافسة وسنواصل العمل لتقديم الدعم للمطورين وتجربة آمنة ومأمونة للمستخدمين".