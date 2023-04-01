شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ينشئ المسبار الإماراتى للمريخ خريطة جديدة مذهلة للكوكب الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر خريطة جديدة للمريخ الكوكب الأحمر بتفاصيل مذهلة ، وتكشف عن ثروة من الميزات الجيولوجية الرائعة كما تُرى من المدار.

ويمكن أن تساعد الخريطة عالية الدقة العلماء في الإجابة على عدد من الأسئلة الملحة حول المريخ ، بما في ذلك كيف أصبح سطحًا جافًا وجافًا وقاحلًا على الرغم من وفرته بالمياه السائلة، وفقا لتقرير space.

وتم إنشاء خريطة المريخ من قبل فريق من العلماء بقيادة جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) ومركز الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) لعلوم الفضاء.

واستخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها من مدار حول المريخ بواسطة بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ (EMM) ، والمعروفة أيضًا باسم الأمل أو الأمل.

وتُظهر الخريطة الكوكب الأحمر من خلال عيون نظام التصوير الحديث على متن السفينة ، Emirates Exploration Imager (EXI) ، وهي شهادة على التأثير المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلوم. وكتبت جامعة نيويورك أبوظبي في بيان أنها تأمل في أن تحفز خريطة المريخ الجديدة الشباب في الإمارات العربية المتحدة لمتابعة وظائف في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ونخطط لإتاحة خريطتنا للكوكب بأسره ، كجزء من أطلس المريخ الجديد والأكثر تقدمًا ، والذي عملنا عليه ، وسيكون متاحًا باللغتين الإنجليزية والعربية بمجرد نشره.

وقالت قائدة المجموعة وعالمة الأبحاث ديميترا أتري في البيان. "الأمل هو أن تجعل إمكانية الوصول هذه أداة رائعة للباحثين ، وكذلك للطلاب لمعرفة المزيد عن كوكب المريخ ، وإبراز الإمكانات التي يمكن أن يوفرها قطاع الفضاء في الإمارات العربية المتحدة."

لإنشاء الخريطة ، أخذ أتري والفريق أكثر من 3000 ملاحظة من EXI استغرقوا أكثر من سنة المريخ ، وهي فترة تعادل عامين هنا على الأرض ، وربطوها معًا لبناء مركب لوني، وتُظهر الخريطة الناتجة العديد من السمات الجيولوجية الرئيسية للكوكب الأحمر بدقة عالية.

وتكشف الخريطة عن القمم الجليدية القطبية والجبال والبراكين الطويلة غير النشطة ، بالإضافة إلى بقايا الأنهار والبحيرات والوديان القديمة التي فاضت بالمياه السائلة قبل حوالي 3.5 مليار سنة، وعلى هذا النحو يمكن أن تساعد الخريطة علماء الكواكب على فهم أفضل لكيفية تغير مناخ المريخ على مدى مليارات السنين مما أدى إلى عالم جاف وقاحل نراه اليوم.

وأضاف أتري: "إن خريطة المريخ الكاملة تقرب الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي خطوة أخرى من تحقيق الهدف الطموح لمهمة EMM لتوفير صورة عالمية كاملة لمناخ كوكب المريخ". "أكثر من 30 مركبة فضائية سابقة تمكنت فقط من التقاط لقطة لطقس المريخ ، بينما ستتابع EMM التغيرات الموسمية على مدار العام المريخي."