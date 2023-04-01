شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخفض امتيازات موظفيها وتغلق بعض مطابخها المجانية لتخفيض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعملAlphabet ، الشركة الأم فيGoogle ، على خفض المزيد من امتيازات الموظفين الفخمة حيث تسعى عملاق التكنولوجيا لخفض التكاليف ومواكبة السباق المستمر لتطوير ذكاء اصطناعي متقدم.

وفقا لموقع "نيويورك بوست"، ستغلق الشركة بعض "مطابخها الصغيرة" التي كانت مليئة بالمشروبات والوجبات الخفيفة المجانية وكافيترياتها كجزء من حملة تخفيض المصروفات، كما أكد روث بورات وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.



مطعم جوجل

ستعمل Google أيضًا على خفض إنفاقها على المعدات التي توفرها الشركة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية، مع قيام كبار المسؤولين بإجراء "تغييرات على ما هو متاح وعدد مرات استبداله"، وفقًا للمذكرة.

قال عدد قليل من المسؤولين التنفيذيين في Google في مذكرة: "نريد أن نكون صريحين لأن هناك أيضًا مجالات ندرك فيها مدخرات ستؤثر على بعض الخدمات التي يستخدمها موظفو Google في العمل وما بعده، لقد وضعنا معيارًا عاليًا للامتيازات والمزايا ووسائل الراحة المكتبية الرائدة في الصناعة ، وسنواصل ذلك في المستقبل. ومع ذلك ، تحتاج بعض البرامج إلى تطوير طريقة عمل Google اليوم ".



جوجل

بصرف النظر عن التوفير في التكاليف، قال المسؤولون التنفيذيون إن "التغييرات ستقلل من هدر الطعام وستكون أفضل للبيئة"، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Google على تحسين كفاءة الخوادم ومراكز البيانات الخاصة بها، تقوم الشركة أيضًا باختبار "مركز شراء محسن" للمساعدة في خفض تكلفة الإمدادات.

وأكد متحدث باسم Google محتويات المذكرة ، والتي حصل عليها Insider لأول مرة، وقالت جوجل في بيان: "كما ذكرنا علنًا ، لدينا هدف للشركة يتمثل في تحقيق وفورات دائمة من خلال تحسين السرعة والكفاءة".