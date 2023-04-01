تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Galaxy S23 FE والموعد المتوقع للإعلان عن الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت التسريبات من جديد لتؤكد على خطط شركة سامسونج للإعلان قريباً عن هاتف Galaxy S23 FE، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الإصدار والموعد المتوقع للإعلان الرسمي.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy S21 FE في شهر يناير من 2022، ولقد أشارت التسريبات مؤخراً إلى أن سامسونج لن تطلق هاتف Galaxy S23 FE.

إلا أن أحدث التسريبات التي جاءت من SamMobile، أكدت على أن الهاتف سينطلق بشكل رسمي في الربع الأخير من هذا العام، أي تعقد سامسونج حدث للإعلان عن الهاتف ما بين شهري أكتوبر وديسمبر.

أيضاً أكدت التسريبات على أن Galaxy S23 FE ينطلق برقاقة معالج Exynos 2200 فقط في جميع الأسواق، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن S23 FE يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

كما توفر سامسونج هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام.

يذكر أن هاتف Galaxy S23 FE يظهر في التسريبات بنموذج رقم SM-S711x، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا العام.

المصدر

اعلان





