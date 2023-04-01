تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم ساعة Garmin Instinct 2X Solar الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم ساعة Garmin Instinct 2X Solar الذكية المرتقبة.

تستعد شركة Garmin لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الساعة إستعداداً للإعلان الرسمي.

وتأتي ساعة Instinct 2X Solar الذكية المرتقبة كإصدار جديد من سلسلة Instinct 2X، ومن المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بحجم أكبر، وهو ما أكدت عليه الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “WinFuture”.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الساعة تأتي بحجم 57مم، أي أكبر من الإصدار الحالي بنسبة كبيرة، كما تعد الإطارات المميزة بسمك أكبر في Instinct 2X من بين الإختلافات الواضحة بين الإصدار السابق Instinct 2 وساعة Instinct 2X المرتقبة.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الساعة الذكية صممت لدعم مقاومة أعلى، أيضاً تضم الساعة الذكية 5 من الأزرار.

وتتميز ساعة Instinct 2X Solar بشاشة MiP، والتي تدعم الساعة الذكية بعمر أطول للبطارية، كما تتضمن الساعة الذكية بعض الأدوات التي ترتكز على الطاقة الشمسية لدعم إستمرار الساعة الذكية لعمر شحن أطول عند الإستخدام في المواقع الخارجية.

أيضاً من بين المميزات المقدمة في ساعة Instinct 2X Solar دعم مقاومة الماء عند عمق 100 متر، لهذا يعد هذا الإصدار إختيار جيد لأنشطة السباحة، والغطس أو الأنشطة المائية الأخرى.

وتضم الساعة فلاش LED يدعم ضبط الإضاءة واللون، لدعم المستخدم في الإضاءة المنخفضة، ومن المقرر أن تكشف Garmin في الحدث الرسمي عن مزيد من التفاصيل حول سعر هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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