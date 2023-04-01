تكنولوجيا: Largan ستقدم عدسة كاميرا بيريسكوب حصرية لهاتف iPhone 15 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم توفير عدسة كاميرا بيريسكوب حصرية لجهاز iPhone 15 Pro Max فقط من قبل Largan، وفقًا لآخر ملاحظة من محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo.

انتشرت الشائعات حول حصول هاتف آيفون على عدسة بيريسكوب منذ أوائل عام 2020، عندما ذكر Kuo لأول مرة هذا الاحتمال. وقال المحلل في الأصل إن عدسة بيريسكوب ستكون إحدى ميزات iPhone 14 Pro، لكن لم يحدث ذلك.

ومنذ ذلك الحين، أكد Kuo أن العدسة ستظهر لأول مرة حصريًا مع iPhone 15 Pro Max، وهو أمر توقع قام به أيضًا المحلل Jeff Pu.

في نظام بيريسكوب، ينعكس الضوء الداخل إلى العدسة المقربة بواسطة مرآة بزاوية باتجاه مستشعر الصورة بالكاميرا. يسمح التغيير في الاتجاه الذي ينتقل فيه الضوء بإعداد تقريب أطول “مطوي” داخل الهواتف، مما يتيح للمستخدمين تكبير الصورة بشكل أكبر دون أي تشويش.

ووفقًا لـ Kuo، يبلغ متوسط سعر البيع لعدسات كاميرات بيريسكوب المشحونة من Largan حوالي 4 دولارات، وهو أقل بشكل ملحوظ من إجماع السوق البالغ 4.50 دولارات إلى 5 دولارات أو أعلى. ويدعي Kuo أن سعر 4 دولارات يعني أن Largan لا يمكنها الاستفادة من عدسة كاميرا بيريسكوب.

بالنظر إلى المستقبل، يعتقد Kuo أن كلا طرازيي iPhone 16 Pro في عام 2024 سيستخدمان نفس العدسة أو ما شابه ذلك من عدسة المنظار المستخدمة في ‌iPhone 15 Pro‌ Max، مع استمرار أبل في اتجاهها المتمثل في التمييز بين الطرازين القياسي و Pro من خلال الاحتفاظ ببعض الأجهزة المتطورة. ميزات لهذا الأخير.

وقال Kuo إنه من المتوقع أن يبدأ Genius مورد Apple في توفير عدسات بيريسكوب لجهاز iPhone 16، وعند هذه النقطة سيكون سعر المكون أقل، مما يؤثر سلبًا على موردي العدسات.

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