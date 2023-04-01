تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 11 Pro في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن تصميم وبعض من مواصفات هاتف Realme 11 Pro إستعداداً للإعلان الرسمي.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم “RMX3770”، كما يظهر الهاتف بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، مع ثقب للكاميرة الأمامية، وتصميم منحني للشاشة.

وتؤكد الصور المسربة على هذه التفاصيل في تصميم Realme 11 Pro، كما تكشف الصور المسربة على أن المستشعر الرئيسي يتوسط وحدة الكاميرة الخلفية، بينما تأتي العدسات الأخرى في الجانبين مع فلاش LED.

كما أكدت تسريبات سابقة من “Digital Chat Station” على أن الهاتف يضم أحدث معالجات Dimensity من MediaTek، والذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بشكل رسمي في شهر مايو من هذا العام.

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