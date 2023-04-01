تكنولوجيا: تسريب سماعة الأذن اللاسلكية Sony WF-C700 TWS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تقدم سوني إصدارًا جديدًا لسماعات أذن لاسلكية قريبًا، بالإضافة إلى إضافة إصدار باللون الأزرق لسماعات WH-1000XM5. ومن المتوقع أن تصل WF-C700 كأحدث سماعة متوسطة التكلفة ضمن مجموعة السماعات اللاسلكية من سوني.

على الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول مواصفات هذه السماعات، فهي ستكون متاحة بأربعة ألوان على الأقل؛ الأسود والأبيض والأزرق والأخضر.

تتميز السماعات بتصميم مشابه لتصميم Sony WF-C500 من عام 2021، وسوف يتم شحنها مع أطراف أذن بديلة وكابل شحن USB-C.

يظهر الجزء الجديد الآخر من الصور سماعة WH-1000XM5 بلون أزرق داكن جديد تمامًا. تتميز سماعات الأذن بألوان ذهبية وحقيبة حمل مطابقة للألوان مع سحابات ذهبية.

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