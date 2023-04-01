شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما سر زيادة عدد متابعي رئيس تيك توك بـ 16000% بعد شهادته أمام الكونجرس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت TikTok مستشارين سابقين لباراك أوباما وشركة ديزني لتدريب رئيسها التنفيذي شو زي تشيو، لأكثر من شهر قبل جلسة الاستماع التي أُجريت معه في الكونغرس، وفقاً لـ Wall Street Journal.

تم إحضار الثلاث مستشارين - وهم ديفيد بلوف وجيم ميسينا اللذان عملا في حملات أوباما الرئاسية، ورئيسة الاتصالات السابقة في ديزني زينيا موتشا - للمساعدة في تقديم المشورة للشركة في معركتها ضد جهود إدارة بايدن لحظر TikTok حسبما نقلت CNBC.

كان تشيو غير معروف إلى حد كبير قبل جلسة الخميس 23 مارس، وكان عدد متابعيه أقل من 19 ألفاً على التطبيق، وفقًا لرويترز. بعد 8 أيام، وصل هذا العدد إلى حوالي 3 ملايين - بزيادة تقارب 16000%.

بينما انتقد بعض المحللين شهادته، بدا أن العديد من مستخدمي التطبيق يؤيدون تشيو حيث اكتسب ملايين المتابعين الجدد.

نظرًا لأن TikTok مملوكة لشركة ByteDance الصينية، فقد أثار المشرعون في جميع أنحاء العالم مخاوف من إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم من قبل الحكومة الصينية أو أجهزة الاستخبارات.

أدى ذلك إلى حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

ذكرت الصحيفة في وقت سابق أن الولايات المتحدة هددت بمنع جميع المواطنين من استخدام التطبيق إذا لم تجبر المساهمين الصينيين على التصفية.