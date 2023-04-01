شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تويتر يتيح جزء من كود المصدر الخاص بها للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع تويتر عن أجزاء عامة من كود الكمبيوتر الذي يقرر كيف يوصي موقع التواصل الاجتماعي بالمحتوى، مما يسمح للمستخدمين والمبرمجين بإلقاء نظرة خاطفة على أعماله والقدرة على اقتراح تعديلات على الخوارزمية.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة إنها قامت بتحميل الكود في مستودعين على منصة مشاركة الكود جيثب.

وهي تتضمن شفرة المصدر للعديد من أجزاء تويتر، بما في ذلك خوارزمية التوصيات التي تتحكم في التغريدات التي يراها المستخدمون على جدولهم الزمني.

تأتي هذه الخطوة بناء على طلب من مالكها الملياردير إيلون ماسك، الذي قال إن شفافية الكود ستؤدي إلى زيادة الثقة بين المستخدمين وتحسينات سريعة للمنتج.

كما أنه يعمل على معالجة المخاوف المشتركة من المستخدمين والمشرعين، الذين يدققون بشكل متزايد في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية اختيار الخوارزميات للمحتوى الذي يراه المستخدمون.

غرد ماسك أن الأطراف الثالثة يجب أن تكون قادرة على تحليل الكود مفتوح المصدر و "تحديد ، بدقة معقولة ، ما سيُعرض على الأرجح للمستخدمين".

"لا شك أنه سيتم اكتشاف العديد من المشكلات المحرجة ، لكننا سنصلحها بسرعة!".

قال ماسك أيضًا إن تويتر سيحدث خوارزمية التوصية الخاصة به بناءً على اقتراحات المستخدمين كل 24 إلى 48 ساعة.

عقد ماسك وبعض موظفي تويتر جلسة على Spaces ، وهي ميزة الدردشة الصوتية على تويتر، حيث طلبوا من المستخدمين تقديم توصيات وأسئلة حول كيفية عمل كود النظام الأساسي.

تساءل أحد الأشخاص عن سبب ظهور كود تويتر لتصنيف المستخدمين على أنهم جمهوريون أو ديمقراطيون.

أجاب أحد موظفي تويتر أنها ميزة قديمة لم تكن مهمة لنظام توصيات المنصة، وأن الشركة كانت تتطلع إلى إزالتها.

قالت الشركة إن مستودعات جيثب لا تتضمن الكود الذي يدعم توصيات إعلانات تويتر.

وقالت أيضًا إنها استبعدت التعليمات البرمجية التي من شأنها أن تعرض سلامة المستخدم أو خصوصيته للخطر، فضلاً عن التفاصيل التي من شأنها تقويض الجهود المبذولة لمنع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على المنصة.

وتأتي هذه الأخبار أيضًا بعد تسريب أجزاء من شفرة مصدر تويتر على Github، التي حذفت الرمز الأسبوع الماضي بناءً على طلب تويتر.

طلب موقع تويتر من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إصدار أمر لشركة Github بتقديم "جميع معلومات التعريف" المرتبطة بحساب Github الذي نشر الشفرة المسربة ، وفقًا لإيداع قانوني.