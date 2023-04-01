شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تنجو من دعوى مكافحة احتكار بسبب تطبيق صور .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاض أمريكي دعوى قضائية ضد شركة Meta Platforms Inc التي زعمت أن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي بفيس بوك أدى إلى توقف شركة تطبيق برمجيات الصور التي توقفت عن العمل، وذلك في انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية كيو ماتسوموتو في بروكلين ، نيويورك ، في حكمها المكون من 67 صفحة ، إن شركة Phhhoto Inc فشلت في تقديم دعاواها في الوقت المناسب بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ذي الصلة الذي يحدد نافذة مدتها أربع سنوات وبموجب أحكام المنافسة في ولاية نيويورك. تقادمهم لمدة ثلاث سنوات.

وكتب ماتسوموتو تقول: "فشلت Phhhoto في شكواها المعدلة المكونة من 69 صفحة والمكونة من 222 فقرة لتزعم الحقائق الكافية التي تعالج عدم توقيت جميع ادعاءاتها الفيدرالية"، وقالت ، "لا استثناء يطبق على فرض قيود على فترات"، كما رفضت المحكمة السماح لـ Phhhoto بضبط قضيتها وتقديم شكوى أخرى.

وفي بيان ، وصف متحدث باسم ميتا الدعوى بأنها "لا تستحق".

يذكر أنه تم إطلاق Phhhoto في عام 2014 ، حيث قدم تطبيقًا قال إنه "أنشأ مقطع فيديو متكررًا من خمسة إطارات"، وقبل عامين ، حصلت Meta على تطبيق مشاركة الصور Instagram مقابل مليار دولار، وزعمت دعوى Phhhoto ، المرفوعة في عام 2021 ، أن فيسبوك يهدف إلى "سحق" تطبيق مشاركة الصور ، الذي وصف نفسه في ملفات المحكمة بأنه "منافس مبتكر ناشئ".

وقال محامو Phhhoto للمحكمة: "استخدمت Meta سيطرتها على البنية التحتية الحيوية لتقليل جودة محتوى Phhhoto وأداء تطبيقها ، وكذلك لتضليل المستهلكين وإلحاق الأذى بهم"، فيما نفى فيسبوك أي سلوك مناهض للمنافسة، وكانت القضية من بين عدة إجراءات تتهم فيسبوك بانتهاك قانون المنافسة، فيما يدافع موقع فيس بوك ضد مزاعم من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن العاصمة ، وهي المحكمة الفيدرالية بأن الشركة أساءت استخدام هيمنتها على الشبكات الاجتماعية الشخصية.