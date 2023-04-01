شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستهدف تعزيز التنوع فى وكالة الفضاء من خلال تعيينات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف وكالة ناسا إلى تعزيز التنوع والمساواة والتضمين وإمكانية الوصول (DEIA) في وكالة الفضاء مع الإعلان عن تعيينين جديدين.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، عينت ناسا ستيف شيه ليكون أول سفير للتنوع للوكالة وإلين هو ليكون المدير المساعد التالي لمكتب التنوع وتكافؤ الفرص في مقر ناسا في واشنطن العاصمة ، وفقًا لأحد رجال الدولة من وكالة الفضاء.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا ، في البيان: "الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، تقود ناسا البشرية جمعاء في رحلة غير مسبوقة من الاكتشاف والاستكشاف والابتكار". "لكي ننجح في مهماتنا ، يجب أن يظل التنوع والإنصاف والإدماج وإمكانية الوصول في المقدمة، وستساعد قيادة ستيف وإلين ناسا على الاستمرار في ضمان أن تعكس قوتنا العاملة أمريكا بأكملها وإلهام الشركاء في جميع أنحاء أمتنا من أجل المنفعة البشرية جمعاء

ويأتي شيه من مكتب التنوع وتكافؤ الفرص ، الذي قاده منذ عام 2017، في دوره الجديد كسفير للتنوع ، سيقيم Shih تحالفات مع شركاء خارجيين لتعزيز مبادرات DEIA التابعة لوكالة ناسا. سيشارك مع الحكومة والقطاع الخاص والكليات والمجموعات غير الحكومية لمساعدة ناسا في توظيف وتوظيف موظفين من جميع الخلفيات والخبرات الحياتية.

وكتب مسؤولو الوكالة في البيان: "سيبني شيه على خبرته الفيدرالية التي امتدت لثلاثة عقود وسيساعد وكالة ناسا على الاستمرار في تمكين الجميع من المساهمة بشكل شامل في وكالة ناسا والولايات المتحدة".

وجلبت Ho خبرة DEIA الواسعة إلى دورها الجديد في مكتب التنوع وتكافؤ الفرص ، بعد أن عملت مؤخرًا كنائب مدير مشارك لمكتب ناسا لمشاركة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شغل هو سابقًا منصب كبير مسؤولي التنوع في وزارة الزراعة وخدمة الإيرادات الداخلية وشغل عدة مناصب قيادية في البيت الأبيض، وستواصل هو دورها كمستشارة أولى لـ DEIA كعقيد في احتياطي القوات الجوية الأمريكية ، وفقًا لبيان ناسا .