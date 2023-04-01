شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك: الشبكات الاجتماعية ستنهار حال عدم تقاضيها رسوما لتوثيق الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع إيلون ماسك رئيس موقع (تويتر) انهيار الشبكات الاجتماعية فى حال عدم تقاضيها رسوما لتوثيق الحسابات.

وأوضح ماسك، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، "أن التحدى الأكبر هنا يكمن فى أنه من السهل جدا إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز حاسوب واحد وتقنية ذكاء اصطناعي معاصرة".



وأضاف ماسك "أنه لهذا لا يمكن إجراء هذا التحقق إلا باستخدام رَقَم الهاتف وبطاقة الائتمان، وتوقعي هو أن الشبكات الاجتماعية المزعومة التي لن تفعل ذلك ستنهار".



ويسعى رجل الأعمال الأمريكى أيضا لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات لشركة يقول إنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ الاستحواذ عليها بأكثر من 40 مليار دولار.



وتنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات في الولايات المتحدة لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريا أم لا، و50 دولارا إضافيا لكل حساب.